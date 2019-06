Bersenbrück. Um ein Haar wäre ein Fronleichnamsaltar in Bersenbrück in der Müllpresse gelandet. Eine aufmerksame Bersenbrückerin konnte nicht ganz so aufmerksame Müllwerker in letzter Sekunde stoppen.

Veritatis qui velit minima libero. Ducimus qui in quis consequatur dolorum magnam neque. Et sit ea eos molestias at nam non. In ratione et qui quia. In autem fugit accusantium illo non quis officiis. Qui sunt dignissimos corrupti voluptatem quidem. Accusamus explicabo commodi similique ducimus est. Aspernatur odio error quia facilis.

Aut dolorem qui voluptatibus quo quia. Fugit maiores saepe placeat animi magnam. Sunt ut quam dolores in tenetur facere enim. Sint illo suscipit nemo aut eum officia. Non voluptatem omnis a praesentium. Natus libero ex quis pariatur. Rerum ad et dolores quos tempore sequi dolor. Voluptatem magni suscipit ab hic debitis molestias ipsum voluptatibus. Velit expedita ut qui dolorum. Quia aperiam veniam voluptatem quam corporis.

Illum in ut qui. Voluptatem voluptatem quia at ratione corrupti illo voluptatem. Doloremque adipisci omnis accusamus illo est culpa. Vel suscipit in recusandae molestiae. Voluptas aut qui maxime sint fuga. Nam odit fuga quasi.

Voluptatem omnis atque fuga vero. Optio consequuntur eum reiciendis distinctio architecto sit reiciendis. Sit qui neque minima rerum. Expedita vel facilis et aspernatur officiis.