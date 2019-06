Bersenbrück. Und dann war er einfach mal so weg. Rolf Gelinsky hat den Bersenbrücker Stadtrat verlassen. Am Dienstag wird der Stadtrat ihn verabschieden und einen Nachfolger für das Amt des Bauausschussvorsitzenden bestimmen.

Gelinsky geht, wie er intern schon länger angekündigt hatte, zur Mitte der Legislaturperiode. Mit ihm verliert der Stadtrat einen seiner originellsten Köpfe, der wortkarg, aber präzise und mit einem kräftigen Schuss bissigem Humor seine Arbeit machte. Unter seiner Ägide krempelte der Bauausschuss die Stadt in 30 Jahren um, schuf ihr eine Innenstadt mit gepflastertem Marktplatz und verkehrsberuhigten Stadtstraßen, Gewerbegebiete mit hunderten von neuen Arbeitsplätzen, eine südliche Vorstadt, die die Einwohnerzahl um mehrere Tausend wachsen ließ.



Am Ende führte der Bauausschuss dann die heißen Debatten, die das Klima im Stadtrat vergifteten, um Einkaufszentren oder die Aufzüge an der Fußgängerbrücke im Bahnhof. Mittlerweile lässt sich kaum noch unterscheiden, ob es um das Wohl der Stadt geht oder die Begleichung alter Rechnungen. Darüber geht unter, dass der Stadtrat trotz allem immer noch eine große Zahl wichtiger Projekte für Bersenbrück auf die Reihe bekommt.

Weitere Themen der Stadtratssitzung: Mehrgenerationenspielplatz am Amtsgericht und Spielplatz Woltruper Wiesen, Prioritätenliste Straßensanierung, Resolution zur Grundsteuerreform und eine Reihe von Anträgen der Fraktionen, unter anderem ein Antrag der CDU, die Stadt möge wie berichtet die geplanten Buslinien zum Großgewerbegebiet Niedersachsenpark mit 10000 Euro jährlich unterstützen. Die Sitzung beginnt am Dienstag um 19 Uhr im Feuerwehrhaus am Florianplatz