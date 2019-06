Ankum. Was macht ein Herdenschutzhund auf einer Hühnerfarm? Dies war nur eines von vielen Themen, über das sich 130 Teilnehmer beim ersten Bio-Legehennen-Forum in Ankum informieren ließen. Die Tierexperten Thorsten Arnold und Tobias Ferling hatten die Fachveranstaltung ins Leben gerufen.

Ein stattlicher Herdenschutzhund inmitten einer Hühnerfarm? Das was sich für Laien neu anhören mag, gehört für zahlreiche Legehennenbetriebe bereits zum alltäglichen Bild. Durch den Einsatz von Herdenschutzhunden könnten die Verluste während er Zucht deutlich reduziert werden, heiß es jetzt. Der Vortrag von Hundezüchter Thomas Seemann aus Semlow zum Thema „Erfahrungen beim Einsatz von Hütehunden zum Schutz von Legehennenherden im Auslauf" war nur einer von insgesamt sieben Fachvorträgen, die die Teilnehmer des ersten Bio-Legehennenforums erwartete. Gut 130 Fachleute rund um das Thema Bio-Legehennen hatten sich jetzt in das See- und Sporthotel Ankum aufgemacht.





Zum ersten Mal hatten Thorsten Arnold von der tierärztlichen Gemeinschaftspraxis und dem Veterinärlabor Arnold aus Ankum und Tobias Ferling von den Geflügelzuchtbetrieben Gudendorf-Ankum das Expertenforum organisiert, bei den sich jetzt Legehennenhalter, Produzenten, Tierärzte und Vertreter der Verbundindustrie von den Vorträgen informieren ließen und in einen regen Austausch während der Veranstaltung einstiegen.

Austausch unter Gleichgesinnten

"Der Legehennensektor nimmt mittlerweile eine ganz besondere Stellung im Markt der ökologischen Tierhaltung ein", betont Ferling. Daher sei es ihnen wichtig gewesen, eine Plattform für den gedanklichen Austausch unter Gleichgesinnten zu bieten, so der Organisator.

"Was kommt auf sie zu ab dem Jahr 2021?" fragte Stefan Dreesmann von Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hannover, der eine Antwort auf die Frage gab und die Teilnehmer über die derzeit zu erwartenden Änderungen der neuen EU-Bio-Verordnung und die Anforderungen an die Bedürfnisse der Tiere informierte. Rudolf Joost-Meyer zu Bakum, erfahrener Züchter und Bio-Experte aus Melle sowie Produktionsexperte Jörg Heier aus Cuxhaven moderierten dabei zwischen den Vorträgen.





Über seine langjährigen Erfahrungen zu den Herausforderungen bei der Vermarktung von Bio-Eiern berichtete Manfred Söllradl vom Unternehmen "Die Eiermacher GmbH" aus dem oberösterreichischen Kremsmünster. Zum Auslaufmanagement und der Raubwildabwehr in der Praxis, die regional mit Fuchs, Dachs oder Seeadler viele Gesichter haben könne, wusste Katharina Steier vom Bio-Geflügelhof Müritz zu berichten.

Praxisnahe Aufbereitung der Themen

"Campylobacter-Infektion" bei Legehennen war das Thema von Ella Günther von der Klinik für Geflügel der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Als Bio-Legehennenhalter der "ersten Stunde" begrüßten die Organisatoren August Brunkhorst aus Abbenhausen der vorstellte, was alles in der Startphase nach Umstallung der Junghennen in einen Legehennenstall beachtet werden müsse. Großes Interesse hatten die Teilnehmer auch am Vortrag von Carsten Pohl aus Stavenhagen-Basepohl von der Arbeitsgruppe Futter und Fütterung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, der aktuelle Themen zur Fütterung von Bio-Legehennen vorstellte.

Thorsten Annold zeigte sich nach der Veranstaltung sehr zufrieden. Das Organisationsteam hätten zahlreiche positive Rückmeldungen erreicht. Besonders gefallen habe vielen Teilnehmern die praxisnahe Aufbereitung der einzelnen Themen. Zudem hätte sie das Einzugsgebiet der Teilnehmer, die sich auch aus Süddeutschland, Mecklenburg und Sachsen-Anhalt auf den Weg nach Ankum gemacht hätten in ihrer Idee bestärkt, einen passenden Austausch der Experten initiiert zu haben. Das würden sie in der Zukunft auf jeden Fall wiederholen.