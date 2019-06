Rieste/Damme. Der Landmaschinenhersteller Grimme aus Damme und Rieste geht sein Engagement in Fernost immer offensiver an. Das Unternehmen will dort wachsen.

Für Geschäftsführer Franz-Bernd Kruthaup steht fest: „Als ein Weltmarktführer im Bereich der Kartoffeltechnik können wir es uns nicht erlauben, auf dem größten Einzelmarkt der Erde nicht mit einem starken Standbein vertreten zu sein." Basis dafür ist die unlängst eröffnete Produktionsstätte im Stadtbezirk Wuqing (Region Tianjin), rund 140 Kilometer südlich von Peking. So habe Grimme „die Möglichkeiten, mit annähernd den gleichen Waffen zu kämpfen wie die lokalen Hersteller dort. Die haben vielleicht noch den Vorteil, über ein historisch länger gewachsenes Netzwerk zu verfügen – in die Politik oder in die Institute“, sagt Geschäftsführer Kruthaup. Aber auch da sei Grimme dabei, den eigenen Einflussbereich „weiter aufzubauen und voranzutreiben“.





Rasante Entwicklung

Seit mehr als 20 Jahren ist das Traditionsunternehmen aus dem Südoldenburgischen bereits im Reich der Mitte aktiv. Und China hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung hinter sich. Die chinesische Regierung erklärte die Kartoffel zu einem der vier wichtigsten Grundnahrungsmittel und will deren Anbau massiv ausweiten.

Franz-Bernd Kruthaup macht unterdessen in einem Vergleich die Dimension deutlich. „Es werden gute fünf Millionen Hektar Kartoffeln angebaut in China. In Deutschland sind wir bei 250.000 Hektar.“

Der Weg bis zur Fertigstellung des Produktionswerkes sei aber durchaus steinig gewesen, unterstreicht der Geschäftsführer. Da war zum einen die Standortsuche. Ursprungsziel der Grimme-Verantwortlichen war eine Niederlassung direkt in Peking, aber in der Metall verarbeitenden Industrie gab es dort keine entsprechenden Zulassungen mehr. Die Suche nach Alternativen begann. Irgendwann sei die Provinz Tianjin in den Fokus gerückt, so Kruthaup. Diese liege mit einem mächtigen Hafen und einem Anschluss an die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke nach Peking logistisch sehr günstig. Im Herbst soll zudem in rund 40 Kilometer Entfernung ein neuer Großflughafen eröffnet werden.

„Wir sind immer noch in der Nähe der größeren Städte. Und die Rechtssicherheit ist hier viel, viel höher, als wenn man weiter auf das Land gehen würde“, sagt Kruthaup. Die Verfügbarkeit von Personal spiele ebenso „eine extrem wichtige Rolle“. Gerade Beschäftigte, die Englisch sprächen, seien auf dem Lande weniger einfach zu bekommen als im Umfeld der großen Städte.

50 Jahre Nutzungsrecht

Der Landwirtschaftsverband und die Außenhandelskammer, aber auch chinesische Behörden waren bei der Standortsuche behilflich. Grimme fragte ferner andere deutsche Firmen nach deren Erfahrungen. Dann stand die Teilnahme an einem Bieterwettbewerb um die besagte, circa 2,5 Hektar große Fläche in einem Industriepark fest. „Wir haben dann ein Nutzungsrecht für 50 Jahre gekauft. Man kauft also in China nicht den Boden, man kauft ein Nutzungsrecht“, verdeutlicht Kruthaup.

Produktionshallen und ein Bürotrakt entstanden. Rund 1,3 Hektar wurden bebaut. Doch es gab in jener Zeit auch Hürden, erinnert sich der Geschäftsführer und nennt ein Beispiel: „Irgendwann hieß es, die Luftverschmutzung ist zu hoch, und alle Firmen dort mussten ihre Produktion einstellen. Das bedeutete, auch unsere Bauarbeiten mussten gestoppt werden.“ Sechs, sieben Wochen Stillstand, staatlich verordnet – bis die Werte wieder passten. Erst dann ging es weiter. Wie reagiert da ein Global Player wie Grimme? „Wir haben auch einen sehr guten Geschäftsführer vor Ort, der mit vielen Wassern gewaschen ist. Und er hat es immer hingekriegt, halbwegs akzeptable Lösungen zu finden“, sagt Kruthaup.

Rund 15 Millionen Euro hat der Landmaschinenhersteller bislang in das neue Werk bei Tianjin investiert. Vor einem Jahr ging es an den Start. Landtechnik für Kartoffeln, Rüben und Gemüse wird seitdem dort gefertigt. 65 Mitarbeiter arbeiten schon in der Niederlassung. In den kommenden vier, fünf Jahren soll diese Zahl auf 120 Beschäftigte ansteigen.

Neben der Produktion von Maschinen für das Legen, Pflegen, Ernten und Lagern sind auch eine eigene Entwicklungsabteilung und ein eigenes Produktmanagement im Aufbau. „Dadurch stellen wir sicher, dass wir die besonderen Bedürfnisse, die in China vorherrschen, mit einer eigenen Entwicklungsmannschaft vor Ort optimal aufnehmen und auch in den Produkten umsetzen können“, erklärt Kruthaup.

Kein Farmer besitze übrigens Eigentum an Grund und Boden. Es gebe unterschiedliche Pachtsysteme und Laufzeiten. Das habe Folgen. Der Bezug des Landwirts zu seiner Scholle sei nicht besonders ausgeprägt, schildert der Grimme-Mann seine Eindrücke. „Es wird irgendwo Grund und Boden gepachtet, und dann werden Kartoffeln angebaut. Es wird dabei natürlich versucht, die Ressource Boden maximal auszubeuten.“ Fragen der Bodenhygiene und mögliche Krankheiten spielen da offenbar kaum eine Rolle.





Kurzes Anbaufenster

Bemerkenswert, so Kruthaup, seien auch die weiten Wege, die frisch geerntete Kartoffeln in China zurücklegten. Vom Feld bis zur Lagerhalle werden sie im Durchschnitt 500 bis 600 Kilometer transportiert. Das bedürfe „natürlich ganz anderer Anforderungen an die Logistik, aber auch an die Qualität der Kartoffel“. Ein Landtechnikhersteller wie Grimme müsse auch das berücksichtigen, sagt Kruthaup. Auch das jährliche Anbaufenster, das es im Norden Chinas gebe, sei relativ kurz. Die Kartoffeln könnten erst relativ spät gepflanzt werden, Anfang bis Mitte Mai. Sie müssten aber spätestens Ende September geerntet sein, weil sonst das Risiko der Nachtfröste zu hoch sei. „Und die Kartoffelbauern in China wollen die maximale Wachstumsperiode nutzen“, fügt der Manager hinzu.

Mit dem Verkauf ihrer Maschinen will die Grimme-Gruppe (mehr als 2400 Mitarbeiter und 459 Millionen Euro Jahresumsatz weltweit) ihr Geschäft in China auf 20 bis 25 Millionen Euro per anno ausbauen. Ziel sei es, dort im höheren Segment Marktführer zu werden, sagt Kruthaup. „Und wir wollen ein bisschen verhindern, dass dort extrem starke Wettbewerber heranwachsen, die uns dann auch Wettbewerb in allen anderen Märkten auf dem Globus machen.“