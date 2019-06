Gehrde. Die Hexamin Spezialfutter GmbH vertreibt Futtermittelprodukte für Kälber, Kühe, Sauen und Ferkel. Das Unternehmen beliefert Landwirte, Landhandelsunternehmen und Genossenschaften in ganz Nordwestdeutschland. Geschäftsführer Hartwig Flatken sieht eine steigende Nachfrage in der ökologischen Landwirtschaft.

Schwerpunkt des 2011 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von Mineralfutter, Ergänzungsfutter, Kälbermilch und anderen Spezialfutterprodukten. Dabei arbeitet Hexamin mit verschiedenen Herstellern in der Region zusammen. „Wir geben die Rezeptur vor, die dann von den Futtermittelproduzenten umgesetzt und von uns an unsere Kunden ausgeliefert wird“, so Flatken. In der Tierfütterung spiele die jeweilige Entwicklungsstufe von Schwein und Rind eine entscheidende Rolle. Eine trächtige Sau brauche eine andere Zusammensetzung an Mineralstoffen als ihre Jungtiere. Im Repertoire des Futtermittellieferanten finden sich daher auch Milchaustauscher für Ferkel und für Kälber. Diese sogenannten Prästarter sind fertige, leicht verdauliche Futtermischungen auf Basis von Milch und aufgeschlossenem Getreide speziell für den Übergang von flüssiger zu fester Nahrung der Jungtiere. Im Bereich der Jungtierfütterung arbeite Hexamin eng mit der Firma Kreiling aus Bersenbrück zusammen, wie Flatken erläutert.

Zu einem zukünftig stärker wachsenden Markt zähle insbesondere die ökologische Landwirtschaft. „Das Image der Landwirtschaft hat in den letzten Jahren gelitten. Während einige Landwirte ganz oder einzelne Betriebszweige aufgeben, stellen andere Höfe komplett auf die biologische Schiene um“, so Flatken. Wie konventionell arbeitende Betriebe müssen sich auch ökologische und biologisch verpflichtete Landwirtschaftsbetriebe an die gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen halten. Das betreffe natürlich nicht nur die Haltung, sondern auch die Fütterung der Tiere.

„Es geht in ganz Deutschland immer mehr in die Richtung der ökologisch geführten Betriebe“ Hartwig Flatken, Geschäftsführer





Hexamin bietet sowohl konventionelle wie auch Bio-Produkte mit der entsprechenden Zertifizierung an. „In diesem Bereich hat sich der Markt in den letzten Jahren stark verändert. Es geht in ganz Deutschland immer mehr in die Richtung der ökologisch geführten Betriebe“, meint Flatken. Aufgrund sich ständig ändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen werde es für konventionelle Landwirte immer schwerer, sich im Markt zu behaupten.

„Wir sind kontinuierlich gewachsen und haben uns gut auf den Markt eingespielt“, sagt Flatken. Schließlich sei die Landwirtschaft eher ein abnehmender Absatzmarkt. Als sich der Geschäftsführer 2011 mit einem kleinen Team selbstständig machte, war dies für Flatken auch ein Schritt ins Ungewisse. Damals lagen die Büroräume noch in Quakenbrück, während sich die Lagerfläche in Badbergen befand – die zwei Standorte im Arbeitsalltag eher unpraktisch, wie sich Flatken erinnert. Bald folgte die Zusammenlegung von Büro und Lager am Standort Bersenbrück. Im Sommer 2018 schließlich bezog Hexamin den eigenen, neu errichteten Firmensitz im Gehrder Industriegebiet.

Unternehmen sucht LKW-Fahrer

Zentrales Standbein für Hexamin ist der Außendienst. „Wir haben starke und verlässliche Mitarbeiter“, freut sich Flatken. Neben sieben Außendienstmitarbeitern beschäftigt er einen LKW-Fahrer. Auch in seiner Branche spüre er den Fachkräftemangel. Derzeit werden gut 25 Prozent der Ware von Hexamin selbst ausgeliefert: im Big Bag, Papiersack oder als lose Ware, je nach Futtermittelsorte und Anforderung der Kunden. Der übrige Versand laufe über befreundete Speditionen. Erstrebenswert wäre jedoch ein Ausbau der eigenen Kundenbelieferung. Daher ist Flatken derzeit auf der Suche nach LKW-Fahrern, die sich im landwirtschaftlichen Bereich auskennen. „Der Service vor Ort bei den Landwirten ist besonders wichtig und da ist es enorm von Vorteil, wenn der anliefernde Fahrer sich auskennt und auch die Landwirte kennt“, so Flatken. Für den Geschäftsführer macht ein guter und enger Kontakt zu den Landwirten den entscheidenden Unterschied für ein erfolgreiches Unternehmen.