Ankum. Auf 100 bewegte Jahre blickt der Sportverein Quitt Ankum zurück. Was im August 1919 mit 15 jungen Fußballfreunden als Quitt-Vereinsgründern begann, hat sich im Laufe der vergangenen 100 Jahre zu einem Großverein mit rund 1700 Mitgliedern entwickelt.

Schon kurz nach der Vereinsgründung wurde im Jahr 1920 eine Turnabteilung innerhalb des Quitt gegründet. Grund genug, den Verein vom „Fußballclub“ in „Sportverein“ Quitt Ankum umzubenennen. Wenig später wird auch von einer Leichtathletikabteilung berichtet. Schon weit vor der Gründung im Jahr 1919 wurden in Ankum die Sportarten Fußball, Turnen und Leichtathletik betrieben. Unter dem neuen Dach eines eigenen Sportvereins wurden sie organisatorisch zusammengeführt.

Die wachsende Popularität des Vereins spiegelte sich im Laufe der Zeit in der Art wider, dass immer mehr Sportarten angeboten wurden und die Mitgliederzahl kontinuierlich stieg. Schon in den 1930er-Jahren gibt es Berichte über Faustballer in Ankum, zeitlich darauf folgten dann Tischtennis und Handball. In den 1950er- und 60er-Jahren galt Ankum als absolute Hochburg im Turnsport. Zu den jüngeren Quitt-Abteilungen zählt die 1983 ins Leben gerufene und überregional bekannte Koronarsportgruppe, die unter ärztlicher Leitung sportliche Hilfe für Herzkranke anbietet. Die Kraftsportabteilung des SV Quitt wurde nach Fertigstellung der Ballsporthalle auf dem Kattenboll 1998 gegründet. Diese Sportart war vor allem in der ehemaligen UdSSR sehr beliebt, viele deutschstämmige Aussiedler konnten in dem neuen Kraftraum der Ballsporthalle ihrem Hobby aus der alten Heimat frönen und fanden über diese Art der Integrationsarbeit den Weg in den Ankumer Sportverein. Im Jahr 2008 hielt die fernöstliche Selbstverteidigungssportart Karate als jüngste Abteilung Einzug in den Sportverein Quitt Ankum.





So hat sich das Sportangebot im Laufe der vergangenen Jahre auf ein ansehnliches Spektrum erweitert. Im Jubiläumsjahr 2019 können die rund 1700 Quitt-Mitglieder aus den Sportarten Fußball, Handball, Leichtathletik, Karate, Koronarsport, Tischtennis, Turnen, Tanzen/Ballett, Tischtennis, Faustball, Volleyball und Kraftsport auswählen. Der Kreissportbund Osnabrück merkt in der neuen Quitt-Festchronik treffend an, „dass der SV Quitt Ankum mit seinen 100 Lenzen zwar zu den ältesten Sportvereinen im Landkreis zählt, mit seinem vielfältigen Angebot und seinem sehr engagierten Ehrenamt jedoch eher zu den jungen Vereinen zählt.“





Bei der Gründung waren es bekanntlich 15 Mitglieder, der große „Run“ setzte dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein: Waren es 1945 noch 61 Mitglieder, schnellten die Zahlen in kurzer Zeit auf über 400 hoch. 1973 wurde die Marke von 500 Mitgliedern erreicht, 1991 knackte man die Zahl 1000. Innerhalb von weiteren fünf Jahren stieg die Mitgliederzahl auf 1500 an. In den vergangenen Jahren hat sich die Mitgliederzahl auf dem kontinuierlich hohen Stand von durchschnittlich 1700 eingependelt.

Alles in allem also viele gute Gründe, das 100-jährige Vereinsjubiläum kräftig zu feiern. Am 22. und 23. Juni findet daher das große Jubiläums-Festwochenende im Quitt-Stadion mit Spiel- und Spaßnachmittag und Rot-Weißer-Partynacht im Festzelt (Samstag) statt sowie einem Festgottesdienst und einem großen Jubiläums-Frühschoppen für die gesamte Bevölkerung am Sonntag.