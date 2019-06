Gehrde. Gehrde braucht nicht nur mehr Kindergartenplätze, sondern auch Krippenplätze. Bürgermeister Günther Voskamp (Grüne) bringt das Pfarrhaus für eine zeitweilige Unterbringung ins Gespräch.

Weil der Kindergarten nicht mehr alle Kinder unterbringen kann, wird ab Sommer provisorisch eine zusätzliche Kindergruppe in der Grundschule untergebracht. Ob das auf reicht, ist unsicher. Zwölf weitere Kinder hätten Anspruch auf einen Betreuungsplatz, seien aber noch nicht angemeldet worden, berichtet Elke Hölscher-Uchtmann (SPD) vergangenen Mittwoch in einer Sitzung des Ausschusses für Soziales und Kultur.

Zuvor hatte bereits der Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und Wirtschaft über drei Lösungen diskutiert: Die Gemeinde könnte ,wie schon im Februar bekannt wurde, eine Bungalow in der Nähe des Kindergartens anmieten, um dort zeitweilig eine Gruppe unterzubringen. Sie könnte Container aufstellen lassen, wie es südoldenburgische Gemeinden nebenan bereits getan haben, oder die Stadt Melle an mehreren Standorten.

Gehrde könnte aber auch einen neuen Kindergarten bauen, allerdings mit der Maßgabe, dass er ganz oder teilweise in vermietbare Wohnungen umzuwandeln ist, falls der Bedarf an Plätzen wieder sinken sollte. Für chronisch finanzschwache Gemeinde stellt der Bau eines neuen Kindergartens eine Belastung dar, die sie nur mühsam wird schultern können.

Die Lage ist aber noch komplizierter, stellt sich nun im Sozialausschuss heraus: Im Bungalow, den die Gemeinde mieten möchte ist nur Platz für eine Kindergruppe. Für eine zweite müsste ein Anbau her, sagt Jürgen Brockmann von der Bauverwaltung der Samtgemeinde Bersenbrück. Der rechnet sich aber nur, wenn das Haus langfristig genutzt wird, schränkt Günther Voskamp ein.



Gehrde braucht auch mehr Krippenplätze, warnt Dagmar Dagmar Röben-Guhr vom Fachdienst Bildung und Familie der Samtgemeinde. Zwar hat die Gemeinde vor nicht allzu langer Zeit ihre zweite Krippengruppe in einem Wohnhaus beim Kindergarten Sonnenschein eingerichtet. Laut Röben-Guhr könnte der Bedarf bald aber sogar über eine zusätzliche Gruppe hinaus wachsen: „Wir müssten mit zwei Gruppen für die nächsten Jahre auf der sicheren Seite sein.“

Im Kindergarten Sonne schein gehe es zurzeit sehr beengt zu, berichtet seine Leiterin Andrea Pöhlking. 40 Kinder nähmen die Betreuungszeit bis 15 Uhr in Anspruch. Manche Eltern würden ihre Kinder vom Schulbesuch zurückstellen, weil die Schule noch keine Ganztagsbetreuung anbiete. Auch das Mittagessen sei eine große Herausforderung für die Erzieherinnen. Derzeit nähmen 50 Kinder am Mittagstisch teil, ab August seien es 60.

Anzeige Anzeige

Mensa zu klein?

In der Grundschule neben dem Kindergarten wird gerade eine Mensa gebaut. Schon jetzt sei absehbar, dass sie nicht ausreiche, um künftig wie gewünscht Grundschulkinder und die Kinder aus der Kindertagesstätte gleichermaßen zu versorgen, hatte zuvor schon Elke Hölscher-Uchtmann bekanntgegeben.

Günther Voskamp schlug vor, die evangelische Kirchengemeinde des Ortes nach dem Pastorenhaus zu fragen. Das Haus stehe ab September leer, vermutlich sei es schwierig, die Pastorenstelle in Gehrde in absehbarer Zeit neu zu besetzen. Die Immobilie liege passend in Nähe zu Schule und Kindergarten, mit einem großen Garten, und auch der Grundriss sei gut.

Allerdings möchte Voskamp nach eigenen Worten nicht, dass bei der Kirchengemeinde der Eindruck entstehe, die politische Gemeinde verhindere mit ihrer Anfrage eine mögliche Neubesetzung der Pastorenstelle. Das würde sie auch vermutlich nicht: der evangelische Kirchenkreis Bramsche erwägt, die Präsenzpflicht aufzuheben, um seine offenen Pastorenstellen für Bewerber attraktiver zu machen.

Röben-Guhr sprach sich dafür aus, mindestens eine Gruppe aus dem Kindergarten herauszunehmen, um die angespannte Situation dort zu entlasten. Dann allerdings müsse man über eine Drei-Gruppen-Kita sprechen, fügt Brockmann hinzu. Das Pastorenhaus sei dafür geeignet, dann aber als selbstständige Einrichtung, in der den Kindern auch das Mittagessen zu sich nehmen könnten.

Die Ausschussmitglieder stimmten einstimmig dafür, dass zur Klärung der Frage beim Kirchenvorstand eine Anfrage zum Pastorenhaus gestellt werden soll.