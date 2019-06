Über das Zweijahresprojekt zu biologischen Vielfalt informierten sich Christian Calderone (links), Martin Bäumer und Agnes Droste (von rechts) bei Ronald Siegmund-Stuckenberg und Jürgen Christiansen (2. und 3. von links). Foto: Über das Zweijahresprojekt zu biologischen Vielfalt informierten sich Christian Calderone (links), Martin Bäumer und Agnes Droste (von rechts) bei Ronald Siegmund-Stuckenberg und Jürgen Christiansen (2. und 3. von links). Foto: Biologische Station

Alfhausen. Was hat es mit dem Projekt zur biologischen Vielfalt der Station Haseniederung in Alfhausen auf sich? Politiker erkundeten sich an Ort und Stelle.