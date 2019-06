Zur Müllsammelaktion wie hier in Fürstenau ruft die Grüne Jugend der Samtgemeinde Bersenbrück auf. Foto: Jürgen Schwietert

Bersenbrück. Die Ortsgruppe der Grünen Jugend in der Samtgemeinde Bersenbrück ruft am Samstag auf zur Aktion „Die Samtgemeinde räumt auf“. Alle, die helfen wollen, den öffentlichen Raum sauber zu halten, sind in allen Orten der Samtgemeinde eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen.