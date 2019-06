Schwerer Unfall in Rieste: Lkw-Fahrer übersieht Auto CC-Editor öffnen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein Lkw-Fahrer dem Autofahrer die Vorfahrt genommen. Foto: NWM-TV

Rieste. In Rieste ist am Morgen ein Lkw mit einem Pkw zusammengestoßen und hat ihn meterweit vor sich her geschoben. Die Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.