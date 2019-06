Ankum. Auf ein Richtfest für ihr Bauprojekt mit 14 Wohnungen auf dem Vogelberg in Ankum verzichtet die Hase-Wohnbau GmbH - das Dach fällt sehr flach aus. Dafür setzte sie ersatzweise nachträglich einen Grundstein.

Für rund 2,2 Millionen Euro soll an der Kastanienallee ein Objekt mit Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen: Im Erdgeschoss sind fünf Wohnungen mit Größen von 50 bis 94 Quadratmeter geplant, im Obergeschoss fünf on 50 bis 87 Quadratmeter Größe, davon ebenfalls eine Wohnung rollstuhlgerecht. Je eine Wohnung pro Geschoss ist rollstuhlgerecht dimensioniert.

Im Dachgeschoss soll es vier weitere Wohnungen geben zwischen 50 und 64 Quadratmetern Fläche. Der Komplex wird ausgestattet mit dezentraler Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Gas-Brennwertheizung mit Solaranlage, Fußbodenheizung und einer Trinkwasserhygiene auf dem neuesten Stand. Die frei finanzierten Wohnungen können zu einem Quadratmeterpreis von 7,50 Euro angeboten werden. sie sollen zum 1. Dezember fertig sein und sind allesamt schon vergeben.

Zur Grundsteinlegung waren Architekten des Büros Sökeland und Leimbrink erschienen, Fachplaner, Vertreter der Baufirmen, des Aufsichtsrats der Hase-Wohnbau und der Gemeinde Ankum. Als Geschäftsführer der Hase Wohnbau betonte Horst Baier die gute Zusammenarbeit aller Firmen. Alle Arbeiten seien an regionale Unternehmen vergeben und lägen gut im Zeitplan.

Baiers Dank galt post mortem Bernd Overberg, der durch die Bereitstellung des Grundstücks den Weg frei gemacht habe, um bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Eine Fotovoltaikanlage der Hase-Energie Gmbh stellt den Hausbewohnern günstigen Strom zur Verfügung. Wenn die keinen brauchen, wird er ins öffentliche Netz eingespeist. Außerdem ist die elektrische Anlage zukunftweisend auch auf E-Mobilität ausgelegt.

Ankums Bürgermeister Detert Brummer-Bange sprach von einem "tollen Objekt in zentraler Lage" und zeigte sich froh, dass die archäologischen Ausgrabungen an dieser Stelle so schnell und gut zum Abschluss gekommen seien. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum sei in Ankum ungebrochen, und jede neue Wohnung zähle. Bei wachsender Bevölkerung sei jeder willkommen, der Wohnungen bauen wolle.