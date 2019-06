Bersenbrück. Vertreter von Betrieben und Bildungsorganisationen trafen sich im Medienforum Bersenbrück, um Strategien gegen die hohe Zahl von Abbrüchen von Ausbildungen zu erarbeiteten.

Kaum seien die Sommerferien nach dem letzten Schultag rum, schon seien junge Menschen Arbeitnehmer. Das Tempo des Wechsels von der Schule in die Ausbildung, zu wenig Kommunikation und mangelhafte Vorbereitung auf die neue Lernsituation seien Gründe, warum Auszubildende oft nach kurzer Zeit ihre Ausbildung abbrechen würden, betonte Kerstin Hüls von der Servicestelle Schule-Wirtschaft der Maßarbeit des Landkreises Osnabrück.

Hohe Abbrecherquoten

Zusammen mit Bianca Polley vom Bildungsbüro des Nordkreises hatten Hüls, Magdalena Brosda und Susanne Steiniger vom Übergangsmanagement Schule-Beruf der Maßarbeit für rund 30 Teilnehmer einen Themenabend mit dem Titel "Dann geh` ich halt - Wie sie Ausbildungsabbrüchen vorbeugen" organisiert. Dort tauschten sich Vertreter von Betrieben, Schulen und weiteren Bildungsinstitutionen aus, berichteten von Erfahrungen und gaben Empfehlungen.

Im Restaurant- und Hotelgewerbes würde die Quote der aufgelösten Ausbildungsverhältnisse bei über 50 Prozent liegen, gefolgt vom Friseurhandwerk sowie den klassischen Handwerksberufen. Oft sei es ein Kommunikationsproblem zwischen den Beteiligten, mangelnde Informationen würden häufig als Grund genannt. "Wenn bei Ihnen später Schichtarbeit ansteht, dann sollten ihre Bewerber das wissen", so Kerstin Hüls. Die Vorbereitung auf die Ausbildung beginne nicht erst am ersten Arbeitstag.

An fünf Thementischen gearbeitet

An fünf Thementischen erarbeiteten die Teilnehmer Empfehlungen für die Praxis. Jeder hatte im ständigen Wechsel Zeit, sich zu jedem Themenbereich einzubringen.



Die Ergebnisse könnten sich sehen lassen, waren sich die Teilnehmer nach der intensiven Arbeitsphase einig. Stefan Rudys von der Hauptschule Bramsche freute sich beispielsweise über die Möglichkeit, Infos mit nach Hause zu nehmen, um vor allem für schwächere Schüler neue Angebote zu machen. Aus den Reihen der Ausbildungsbetriebe hoffte Stefan Keil von der Firma Edeka Kuhlmann, dass der ein oder andere Betrieb auch schwächeren Bewerbern eine Chance zu geben bereit sein solle. Nach der positiven Resonanz stand für Susanne Steiniger und ihr Team fest, dass ein Themenabend mit einer derart hoher praktischer Relevanz auch im nächsten Jahr stattfinden solle.