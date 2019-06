Bersenbrück. Im Bersenbrücker Ortsteil Ahausen-Sitter steht die Werkstatt eines Landmaschinenhändlers in Flammen. Die Feuerwehr ist mit "hohem Kräfteansatz" vor Ort.

Wie die Polizei in Osnabrück mitteilte, ging der Alarm um 9.35 Uhr am Pfingstsonntag ein. Zunächst gab es demnach keine Hinweise darauf, ob Personen in Gefahr seien. Betroffen ist eine Firma, die sich nach eigenen Angaben auf den weltweiten Handel mit jungen landwirtschaftlichen Gebrauchtmaschinen spezialisiert hat.

