Altkreis Bersenbrück. Pfingstmontag ist wieder Deutscher Mühlentag. In der Nordspitze des Osnabrücker Landes sind fünf Mühlen mit umfangreichem Programm dabei.

Am Mühlentag werden historische Mühlen geöffnet, präsentieren ihre faszinierende Technik. An Everdings Mühle in Groß Mimmelage zum Beispiel lässt sich nachvollziehen, wie eine Windmühle funktioniert, die komplette Technik ist noch vorhanden und gängig. Wasserräder drehen sich in Kettenkamp, Eggermühlen und in Bersenbrück an der Feldmühle. In Lampen Mühle in Bersenbrück-Ahausen treibt eine gewaltige Dampfmaschine Mahlwerk und Sägewerk an, eine kleine Windmühle zeigt, wie die Flügelform im 20. Jahrhundert optimiert wurde. Altertümliche Schwerölmotoren laufen in Kettenkamp und in Ahausen.



Über die Technik hinaus bieten die fünf Mühlen lange schon ein vielfältiges Programm für ihre Besucher. In Eggermühlen zum Beispiel stellen Hobbykünstler sich vor, Kunsthandwerker bieten an mehreren Standorten ihre Produkte an.

Genusstour mit dem Fahrrad

Weil die Standorte über wenige Landgemeinden verteilt relativ nahe beieinanderliegen, bieten sie sich für Pfingstausflüge an, insbesondere mit dem Rad. Dazu passt gut, dass alle Standorte auch ihre gastronomischen Angebote haben, bis hin zum ofenwarmen Mühlenbrot in Kettenkamp. Dort werden gegen 15.30 Uhr die „Danzwichter“ ihren fröhlichen Line Dance aufführen

Neben Mühlentechnik und Gaumengenüssen stehen in Lampen Mühle Oldtimer in Mittelpunkt. Holger Paulsen öffnet nicht nur seine eigene Sammlung, viele Oldtimerfreunde trefen sich bei ihm, um ihre liebevoll restaurierten Gefährte vorzuzeigen.

Prototypen und Kuriosa

Paulsen sammelt auch technische Kuriosa, mit denen sich faszinierende Geschichten verbinden wie die vom Weltkriegstestpiloten, der in seiner Werkstatt an einem eigenen Hubschrauber-Prototypen schraubte. Oder die vom Elektroauto aus der Ölkrise.

Seine neueste Trophäe ist ein brasilianisches Lkw-Schnauferl aus den Zwanzigerjahren mit einer Bierzapfanlage auf der Ladefläche. Was es damit auf sich hat? Am besten vorbeischauen und fragen.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, für den bietet sich, an, auch Mühlen in der Nachbarsshaft anzusteuern, den Markt auf der Mühleninsel in Venne zum Beispiel.

Sämtliche Teilnehmer mit Adressen und weiteren Informationen finden hier.