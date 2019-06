Bersenbrück. Wenn der Chor Chorisma im Restaurant Postamt auftritt, ist Popmusik angesagt. So wie einst, als das Lokal noch „Gasthaus Kingston“ hieß.

Zum dritten Mal gab der Chor eine Frühlingskonzert im Gasthaus an der Ecke Lindenstraße und Mittelstraße, wo einst Bersenbrücks Postamt zu Hause war. Eine kleine Fangemeinde hatte sich dazu eingefunden, freut sich Restaurantchefin Ivonne Depenbrock. im Ablaus hatte sie für eine Pause während des Auftrittes gesorgt, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass sonst Essens- und Getränkebestellungen für Unruhe sorgen.



Chorisma ist eine Vereinigung von 29 Sängern, die einfach Spaß haben wollen an ihrer Musik. Gülfidan „Gülfi“ Söylemez leitet die Truppe und begleitet sie zugleich am Keybord oder Klavier.

Im Repertoire finden sich Popklassiker wie „California Dreaming“ (1966) von The Mamas and Papas, Songs von den Beatles oder Leonard Cohen. Sie mögen Pharell Williams „Happy“ und auch „Shallow“, das Lady Gaga mit Bradley Cooper einspielte.

Zugabe: Schwarzer Humor

Chorisma singt auch deutsch, wenn es um gelungene Texte geht wie „Applaus Applaus“ von Sportfreude Stiller, unterlegt mit Gute-Laune-Melodien. Und, klar, doch, Musicals wie „Sister Act“ oder „Tanz der Vampire“ mögen sie auch.

Das nächste größere Konzert plant Chorisma für dne 10. November im Heimathaus Ankum. Man bekommt sie in Gottesdiensten oder auf öffentlichen Festen zu hören. Man kann die Sänger aber auch privat buchen, für eine Familienfeier etwa. Nähere Inforamtionen daz u gibt es beim Vorsitzenden Wolfram Buchwald Telefon 0170 7673316, E-Mail: wolfram.buchwald@gmail.com.

Und wenn man ihnen kräftig Applaus spendet und energische genug eine zugabe fordert, wie die Fangemeinde es im Postamt tat, geben sie auch ihr Motto zum Besten, muikalisch natürlich: Dann schmettern sie „Always look on the bright side of life“ aus Monty Pythons Sandalen-Satire „Leben des Brian“. „Denk dran, der letzte Lacher (im Leben) geht auf deine Kosten,“ heißt es dort an einer Stelle. Schwarzen Humor haben sie also auch.