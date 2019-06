Gehrde. Donnerstag, kurz vor 12 Uhr in Gehrde. Nach und nach trudeln die Besucher im Dorftreff "Gehrda" in der Langen Straße 60 ein. Dort hat Jutta Buhl bereits den lange Esstisch schick eingedeckt. Wenig später sitzen die Gäste wie eine große Familie am Tisch - plaudern in gemütlicher Atmosphäre, tauschen Nachrichten aus und lassen sich ein leckeres Essen schmecken. Ein Besuch beim Mittagstisch im Dorftreff.

Im September 2018 ist das Projekt "Dorftreff Gehrda" als Ort der Begegnung und Gemeinschaft gestartet. Seit Februar 2019 wird dort immer donnerstags um 12 Uhr aufgetischt. Für den wöchentlichen Mittagstisch stellt sich eine ehrenamtliche Köchin, die gerne anonym bleiben möchte, an den Herd und zaubert leckere Gerichte. Meist gibt es Suppen oder Eintöpfe, weil die in der benötigten Menge am einfachsten zuzubereiten sind.

Zwölf Personen finden an der langen Tafel im Dorftreff Platz. "Das ist auch das Maximum", sagt Jutta Buhl, die den Dorftreff gemeinsam mit Siegfried Ludger hauptamtlich betreut. Sie nimmt auch die Anmeldungen für den Mittagstisch entgegen. Wer mitessen möchte, sollte sich bis zum Dienstag vorher im Dorftreff Gehrda oder telefonisch bei Jutta Buhl (0160-98452896 oder 05433-6405) anmelden.

Und auch an diesem Donnerstagmittag ist die einladend gedeckte Tafel gut besucht. Viele sind längst Stammkunden, die fast jede Woche im Dorftreff zusammenkommen.

Geschmeckt hat es bislang immer - da sind sich die Stammgäste des Mittagstisch einig. Besonders gut sind vielen die Kohlrouladen in Erinnerung geblieben. Die seien vorzüglich gewesen, versichert die Mittagsrunde.

Regionalregal Badbergen spendet Spargel

Und so strahlen ihre Augen voller Vorfreude, als Jutta Buhl mit einem großen Kochtopf aus der Küche kommt und ihn auf den Tisch stellt. An diesem Tag hat die Köchin eine Spargelcremesuppe zubereitet. Der Spargel kommt vom Spargelhof Jürgens aus Badbergen-Wohld und wurden vom Regionalregal Badbergen gespendet. Oliver Epping, der sich ehrenamtlich beim Regionalregal Badbergen engagiert, ist selbst häufig Gast in der Mittagsrunde.

Weil der Dorftreff "Gehrda" kein Geld für das Mittagessen kassieren darf, gibt es das Essen gegen eine freiwillige Spende. Daher sind natürlich gespendete Lebensmittel wie das feldfrische Badberger Königsgemüse aus dem Regionalregal immer willkommen.

Die Stammgäste des Mittagstisches haben nicht zu viel versprochen. Die Spargelcremesuppe schmeckt ausgezeichnet. Von allen Ecken der langen Tafel sind anerkennende und zufriedene "Ahhhhh"s und "Mmmmmhhh"s zu hören. Zum Glück ist noch genügend Suppe für einen kräftigen Nachschlag da - und sogar für einen dritten, wer mag.

Aber Vorsicht: Ein freies Plätzchen im Magen sollte schon noch freibleiben. Schließlich gibt es noch ein Dessert. Für den Nachtisch zeichnen ehrenamtliche Köchinnen verantwortlich. Oft erklären sich die regelmäßigen Besucher des Mittagstisches bereit, ein Dessert zuzubereiten, aber auch andere Interessenten melden sich bei Jutta Buhl.

Diesmal hat Mittagstisch-Besucherin Petra Meyer-Jacobi zwei große Schüsseln Schokoladenpudding gekocht. Und ihr Dessert verdient den Namen Schokoladenpudding voll und ganz. Für die extra Schokonote sorgen zwei Tafeln Zartbitterschokolade, die sie geschmolzen unter den Pudding gerührt hat, verrät sie. Die Runde ist begeistert. Und weil es so gut schmeckt, muss noch ein Nachschlag sein - auch wenn der Bauch eigentlich schon voll ist.

Erdbeer-Kochevent in Badbergen

Übrigens: Wer gerne süße Spezialitäten aus regionalen Zutaten mag, sollte am Samstag, 8. Juni, zwischen 8 und 12 Uhr beim Erdbeer-Kochevent des Regionalregals Badbergen in der Hauptstraße 46 in Badbergen vorbeischauen. Dann bereitet Küchenmeister Thomas Bekermann drei Leckereien aus Erdbeeren von Beerenobst Blömer aus Essen(Oldenburg) zu. Die Besucher können kostenlos Erdbeerspieße mit Weidemilchkäse, Kopfsalat mit Erdbeeren, Beerenlikör und Olivenöl sowie Vanilleeis mit Erdbeeren, Walnusshonig und Holunderlikör probieren. Wem es geschmeckt hat, der darf gerne spenden. Das Geld soll einer gemeinnützigen Organisation aus der Gemeinde Badbergen zugute kommen.