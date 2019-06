Seilspringen, das uralte Kinderspiel, macht mit neuen, bunten Seilen auch heute noch Kindern Spaß und hielt sie beim Skipping-Hearts-Workshop der Deutschen Herzstiftung in der Johannes-Schule Rieste in Bewegung. Foto: Holger Schulze

Rieste. Wer sich als Kind viel bewegt, macht auch als Erwachsener Sport. Das jedenfalls ist die Hoffnung der Deutschen Herzstiftung, die zwecks Bewegung der Kinder Workshops mit dem Springseil in Grundschulen anbietet. Jetzt waren die beiden dritten Klassen der Johannes-Schule in Rieste an diesen schlichten jedoch effektiven Sportgeräten aktiv.