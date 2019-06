Im Kreise der Kinder in der hinteren Reihe (von links): Andreas Hettwer (CDU), Conny Hofmeister (Eggermühlen), Zeljko Dragic (SPD) mit Tochter Greta, Angelika Baranowski (Bersenbrück) sowie vorn (von links) Jasminka Subaric (Bersenbrück), Steffi Stenvers (Bersenbrück) und Bianca Gramann (Alfhausen). Foto: Burkhard Dräger

Bersenbrück. Einmal in der Woche, immer Mittwochs, treffen sich sechs Tagesmütter aus der Samtgemeinde Bersenbrück im Gemeindehaus der evangelischen Bonus-Kirchengemeinde in Bersenbrück. Die Tagesmütter aus Alfhausen, Eggermühlen, Gehrde und Bersenbrück tauschen sich aus während die Kinder gemeinsam in größerer Gruppe spielen und singen können.