Bersenbrück. Mit Provisorien gelingt es in der Samtgemeinde Bersenbrück, sämtliche Kinder unterzubringen, die in den Kindertagesstätten zum 1. August angemeldet wurden. Auf Dauer müssen aber die Kapazitäten in Ankum, Bersenbrück, Kettenkamp und Gehrde erweitert werden, wurde in einer Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Jugend und Sport der Samtgemeinde in Bersenbrück bekannt.

Dagmar Röben-Guhr, die den zuständigen Fachdienst I der Samtgemeindeverwaltung leitet, berichtete, in Ankum hätten alle Kinder zum neuen Kindergartenjahr untergebracht werden können. In Gehrde würden Räume der Grundschule genutzt. Bersenbrück mietet den stillgelegten Kindergarten am Waldweg von der katholischen Kirchengemeinde an und richtet dort eine provisorische Kindergruppe ein.



Dies seien nur zeitlich befristete Lösungen. Sowohl in Ankum als auch in der Stadt Bersenbrück, in Kettenkamp und in Gehrde müssten weitere Plätze geschaffen werden, um den Rechtsanspruch auf die Betreuung der Kinder zu erfüllen.

In den Gemeinden Alfhausen, Eggermühlen und Rieste hätten alle Betreuungswünsche erfüllt werden können. Ankum und Kettenkamp arbeiten bereits an konkreten Plänen zu Kapazitätserweiterung. In Ankum betreffen sie den kommunalen Kindergarten am Kattenboll, in Kettenkamp den St.-Christophorus-Kindergarten. Einer Regel zufolge beteiligt sich die Samtgemeinde an solchen Investitionen mit zehn Prozent der Baukosten. Das soll wieder der Fall sein, befürworteten die Ausschussmitglieder einstimmig.

Ebenso empfahlen sie einstimmig, dass die Samtgemeinde die kommunale Trägerschaft für den provisorischen Kindergarten am Waldweg in Bersenbrück übernimmt. Für die Mietkosten soll die Stadt Bersenbrück einen Zuschuss von zehn Prozent erhalten. Der Samtgemeinderat muss diese Empfehlungen in seiner Sitzung am 26. Juni noch bestätigen.