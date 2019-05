Bersenbrück. Er nennt sich "Kinderliedermacher", kommt offensichtlich aber auch bei Eltern und Großeltern an. Christian Hüser, Musiker und Pädagoge aus Meppen, riss Jung und Alt mit auf dem Sommerfest des Kindergartens mit Familienzentrum Arche Noah in Bersenbrück.

Zum Start des Festes bedankte sich Laura Schmidt vom Leitungsteam bei allen, die bei der Vorbereitung des Festes geholfen hatten. Ein Dank ging auch an Sponsoren wie Clemens Seelmeyer, der zehn Karten für einen Zoobesuch zur Verfügung stellte, und die Samtgemeinde Bersenbrück für eine Familienkarte für den Besuch des Freibades.



Mit seinen Mitmachliedern sorgte Christian Hüser für eine ausgelassene Stimmung. Humorvoll und kindgerecht verstand er es, alle Kinder in Bewegung zu bringen. Aber auch Eltern und Großeltern wurden mit eingebunden. In einer gemeinsamen Polonaise zogen Alt und Kung über das Gelände des Kindergartens. So ganz nebenbei vermittelte Hüser den Kindern Wichtiges für den Alltag, indem er etwa als Feuerwehrmann die Notruf-Nummer 112 erklärte.

Den ganzen Nachmittag konnten die Kinder sich mit Henna-Tattoos verschönern oder mit Rasta-Zöpfen. Es gab eine Schminkaktion, Freundschaftsbänder wurden geknüpft. Beim Schätzspiel war ein wenig Glück erforderlich, Geschicklichkeit war gefragt beim Zitronenspiel, Erbsen schlagen oder Dosen werfen. Teilnehmen konnten die Kinder auch an einem Luftballonwettbewerb.

Spannend wurde die Schatzsuche im Sand mit einem Sieb, bei Sommerwetter war auch die Wasserbaustelle sehr gefragt. Ein Zauberer und eine Tänzerin hielten Klein und Groß in Atem und brachten sie zum Staunen.

Zur Stärkung gab es Kaffee und Kuchen und für den großen Hunger Gegrilltes und weitere Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern.