Toni Harms über Alfsee-Projekte in Rieste: Noch nicht am Ende CC-Editor öffnen

Toni Harms (l.) – hier mit Co-Geschäftsführer und Samtgemeinde-Bürgerneister Dr. Horst Baier – geht am Jahresende in den Ruhestand. Archivfoto: Marcus Alwes

Rieste. Toni Harms geht in einem halben Jahr in Rente, doch die Weiterentwicklung der Tourismusanlagen in Rieste sieht er noch nicht am Ende angekommen. Mittel- und langfristig hält der scheidende Geschäftsführer der Alfsee GmbH sogar eine Hotelerweiterung, eine hochwertige Sanierung des Sanitärgebäudes auf dem Campingplatzgelände und eine Vergrößerung der Ferienhausabschnitte für möglich.