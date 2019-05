Raupengespinste am Hastruper Weg in Bersenbrück ungefährlich CC-Editor öffnen

Die ungiftigen und harmlosen Raupen der Pfaffenhütchen-Gespinstmotte sind unter den feinen Gespinsten deutlich zu erkennen. Foto: Stadt Bersenbrück

Bersenbrück. Seit rund einer Woche haben Anwohner und Passanten in Sträuchern am Hastruper Weg in Bersenbrück Raupengespinste bemerkt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die Netze der giftigen Eichenprozessionsspinner, sondern vielmehr um ähnliche Gebilde der harmlosen Pfaffenhütchen-Gespinstmotte.