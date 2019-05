Bersenbrück. Dienstag, 28. Mai, ist der Tag der kleinen Forscher. Im Kinderzentrum der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück drehte sich drei Wochen lang alles um Mülltrennung und Nachhaltigkeit.

Was passiert mit unserem Müll? Warum gibt es unterschiedliche Mülltonnen? Und wie kann ich Müll vermeiden? Um Fragen wie diese drehte sich das Projekt im Kinderzentrum Bersenbrück zum bundesweiten „Tag der kleinen Forscher“.



Die kleinen Forscher lernten an fünf Stationen im Forscherraum des Kinderzentrums, wie man Verpackungen aller Art sortiert und organische Abfälle kompostiert. Außerdem ging es darum, wie sich ganz einfach Müll vermeiden lässt, indem man Mehrwegbehältnisse und Nachfüllpackungen verwendet. An einer Station gestalteten die Kinder Jutebeutel, die man anstelle von Plastiktüten zum nächsten Einkauf mitnehmen kann. Mit Unterstützung der Biologischen Station Haseniederung gab es ein „klimafreundliches Frühstück“ in der Kita, bei dem die Kinder erfuhren, dass es besser für die Umwelt ist, wenn Lebensmittel aus der Region stammen und keinen weiten Weg aus anderen Teilen der Welt hinter sich haben.

Außerdem machten die Kinder im Rahmen der Projektwochen mehrere Ausflüge: Ausgerüstet mit Handschuhen sammelten die Kinder in der näheren Umgebung des Kinderzentrums achtlos weggeworfenen Müll. Ausflüge in den Supermarkt, auf den Wochenmarkt und auf einen Biobauernhof zeigten, dass man deutlich weniger Verpackungen benötigt, wenn man Obst und Gemüse direkt beim Erzeuger statt abgepackt in Plastik aus dem Supermarkt kauft. Beim Besuch auf der Müll- und Recyclingdeponie der AWIGO in Ankum-Holsten konnten die Kinder einem Müllauto bei der Arbeit zuschauen und erfuhren, warum es unterschiedliche Mülltonnen und Sammelstellen gibt. Besonders interessant fanden die kleinen Forscher die Pfandflaschen, die im Automaten verschwinden, und das Altglas, das klirrend im Glascontainer zerschellt.

Der „Tag der kleinen Forscher“ ist ein bundesweiter Mitmachtag der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Er soll Begeisterung für das Forschen wecken und ein Zeichen für die Bedeutung guter früher Bildung setzen. In diesem Jahr stehen dabei die kleinen Dinge im Mittelpunkt, die oft zu wenig wahrgenommen werden, die aber Erstaunliches bewirken. Ganz nach dem Motto: „Klein, aber Oho!“

Das Kinderzentrum Bersenbrück ist seit 2011 als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert und bietet als Konsultationskindertagesstätte im Auftrag des niedersächsischen Kultusministeriums Einblick in seine Bildungsarbeit.