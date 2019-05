Bersenbrück. Was ist schiefgegangen? 50 Jahre nach ihrem Aufbruch im II. Vatikanischen Konzil scheint es mit der katholischen Kirche eher bergab zu gehen. Das Klönfrühstück der Kolpingfamilie am 7. Juni will diese Frage kritisch beleuchten.

Als vor gut 50 Jahren in Rom das II. Vatikanische Konzil stattfand, gab es einen Schub der Veränderung, schreibt dazu der Osnabrücker Domkapitular Ulrich Beckwermert. Die Liturgie ging vom Lateinischen zur Landessprache über, der Priester richtete sich weniger zum Altar aus, sondern zu seiner Gemeinde. Und das war symptomatisch, die Kirche wandte sich der Welt zu, den Gläubigen mit ihren Sorgen und Nöten.

Es war so erfrischend, dass neue Berufe in der Kirche entstanden und auch die Zahl der jungen Leute, die Priester werden wollten, blieb auf hohem Niveau, so Beckwermert. Eine neue Offenheit zur Bibel und zur Ökumene wurde spürbar. Das war sehr erfreulich und tat den Gläubigen in den Kirchen auch gut.

Seit einiger Zeit gehe es aber wieder „bergab“, stellt der Personalreferent des Bistums Osnabrück fest, der zugleich Experte ist für Konfliktbeilegung und extrem schwierige Kommunikationsprozesse. Nicht nur die Aufdeckung sexueller Missbrauchsfälle in jüngster Zeit, sondern der schleichende Rückzug und Auszug der Gläubigen machen den Kirchen zu schaffen.

„50 Jahre - Die Kirche im Wandel - Nicht nur zum Besseren“ lautet der Titel seines Referates, mit dem sich Beckwermert im Bersenbrücker Klönfrühstück am Freitag, 7. Juni mit dem Thema auseinandersetzen will. Vor dem Frühstück mit Kaffee und belegten Brötchen im Pfarrheim St. Vincentius gibt es ab 8.30 Uhr eine Eucharistiefeier mit Pastor Klaus Warning in der St. Vincentius-Pfarrkirche. Auch Warning könnte zum Thema Einiges sagen, er feiert in Kürze sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Und wenn man sein Dasein als Geistlicher betrachtet, könnte man glauben, den Geist und den frischen Wind des II. Vatikanischen Konzils zu spüren.



Warning war nicht nur Gemeindepfarrer, sondern auch Schullehrer. Er kann sich begeistern für die moderne Kirchenmalerei eines Sieger Köder und er hielt über die Jahrzehnte etliche Rundfunkansprachen, von denen er kürzlich eine Auswahl als Buch herausgab.

Sein Priesterjubiläum will Warning am 21. Juni in Hamburg feiern, wo seine Laufbahn begann. Die Pfarreiengemeinschaft Hasegrund ehrt ihn am 22. Juni um 18.30 Uhr in der Abendmesse in St. Vincentius Bersenbrück und am Sonntag, 23. Juni, in einer feierlichen Messe ab 9 Uhr in der St. Johannis-Kirche in Alfhausen.