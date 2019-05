Rieste. Mit Begeisterung beschäftigten sich Anni, Finn, Mathea, Jolina, Noah, Isabel, Dante und Ina mit einer Ausgabe der Bramscher Nachrichten. Die Kinder besuchen die KitA "Lindenallee" in Rieste und nahmen an einem Zeitungsprojekt teil.

Auf die Idee kam Erzieherin Martina Knoll, die das Konzept "Zeitung in der Schule" der Neuen Osnabrücker Zeitung, das eigentlich für Grundschulen gedacht ist, spontan für die Mädchen und Jungen der Kita Lindenallee kreativ verändert hat.

"Auch die Kleinen können sich schon toll mit der Zeitung beschäftigen", erzählt sie. Gemeinsam "lasen" die Kinder mit ihr jeden Morgen die Zeitung und lernten so, wo zum Beispiel das Wetter zu finden ist, dass jeden Tag die Geburt eines Babys bekannt gegeben wird und das der Lokalteil immer auf der gleichen Seite beginnt.

"Heute ist mein Papa in der Zeitung", stellte die vierjährige Ina erstaunt fest. Stolz erzählt sie, dass ihr Papa bei der 72-Stunden-Aktion in Rieste mithilft und zeigt das Foto, auf dem er zu sehen ist.

Auch alle anderen Kinder finden Bilder, die sie interessant finden. Sie schneiden sie aus, kleben sie auf ein Blatt und denken sich dazu eine Geschichte aus.



Diese wird dann mithilfe von Martina Knoll aufgeschrieben oder die Kinder malen das Foto nach. Der sechsjährige Finn hat sich für ein Bild von einem zerstörten Haus entschieden, auf dem auch ein Feuerwehrauto zu sehen ist. "Da ist ein Haus explodiert und die Feuerwehr ist zu spät gekommen", diktiert er der Erzieherin, die alles genau so aufschreibt. Mathea (4) hat das Bild eines Affen ausgeschnitten, der eine Schildkröte hält. "Affen fressen Schildkröten, das habe ich auch noch nicht gewusst", erzählt sie verwundert.

Die "Artikel" der Kinder werden in einer Galerie ausgestellt, später stellen die Mädchen und Jungen, die am Zeitungsprojekt teilnehmen, den anderen Kindern die Inhalte vor. In einer Ecke wurde ein öffentlicher Leseplatz eingerichtet. Hier liegen Kinderzeitschriften und Ausgaben der Bramscher Nachrichten. Auch Einrichtungsleiterin Yvonne Campe findet das Projekt toll: "Die Kleinen erfahren, was sie lesen können ohne lesen zu können und sie lernen, sich mit dem Medium Zeitung zu beschäftigen und haben viel Spaß dabei."