Bersenbrück. Weil einer Taxifahrerin der Fuß von der Bremse rutschte, kam es am in Bersenbrück zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos. Eine Fahrerin wurde leicht verletzt.

Polizeiangaben zufolge wollte das Taxi am Sonntag gegen 17 Uhr aus der Straße Im alten Dorfe auf die Gehrder Straße einbiegen (B 214) einbiegen. Weil der 65-jährigen Fahrerin der Fuß von der Bremse rutschte, rollte ihr Wagen auf die Bundesstraße und prallte dort mit einem Skoda zusammen. Dessen 54 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung wurde die Frau aus Rieste aber wieder entlassen, so die Polizei. Die Taxifahrerin aus Bersenbrück kam mit dem Schrecken davon, beide Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten.