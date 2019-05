Bersenbrück. Rund 1.760 Schüler nahmen teil, fünf kommen weiter: In Bersenbrück fand der Bezirksentscheid im Vorlesewettbeweb "Schüler lesen platt" für das Osnabrücker Nordland, das südliche Emsland und die Grafschaft Bentheim statt.

Seit 1979 findet der landesweite Wettbewerbstatt. Bezirksausrichter sind die Kreissparkassen Bersenbrück und Nordhorn und die Emsländische Landschaft Meppen. In diesem Jahr ludt die Kreissparkasse Bersenbrück als Gastgeber in die von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück.



Sandra Keck, Schauspielerin, Regisseurin und Autorin unter anderem am Ohnsorg-Theater Hamburg, moderierte locker und unterhaltsam, natürlich in Platt. Lacherfolge erntete sie mit Liedern in Plattdeutsch, begleitet von Stefan Hiller am Keyboard. Das kam bei den Kindern, Jugendlichen und mitgereisten Erwachsenen prima an. Vor allem nahm es den 30 Vorlesern das Lampenfieber, die sich in fünf Altergruppen über Schul- und Kreisentscheide für die Bezirskrunde qualifiziert hatten.









Laut Bernd Heinemann, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse, haben im Altkreis Bersenbrück 693 Schüler aus 22 Schulen teilgenommen. In der Grafschaft Bentheim waren es 283 aus 19 Schulen und im Emsland 782 aus 66 Schulen. “Plattdeutsch ist eine lebendige Sprache in ganz Norddeutschland," sagte Heinemann. "Mehr oder weniger selbstverständlich wird diese Sprache im täglichen Miteinander benutzt, auf dem Lande stärker als in den Städten.

Mit dem Vorlesewettbewerb „Schüler lesen Platt“, so Heinemann, möchten die Sparkassen dieses kulturelle Erbe gemeinsam mit den Schulen und Kooperationspartnern wie dem Kreisheimatbund Bersenbrück erhalten und fördern. „Alle Mädchen und Jungen sind bereits Gewinner und Vorleser. Den 15 Jurymitgliedern fällt die Aufgabe zu, aus all den guten Vorlesern die Besten herauszufinden. Das ist keine leichte Aufgabe.“

Michael Lübbersmann, Landrat des Landkreises Osnabrück, betonte ebenfalls den kulturellen Wert der plattdeutschen Sprache, sie zu pflegen und zu erhalten sei Verpflichtung und Auftrag. Er wünsche allen Teilnehmern und Gästen ein paar unterhaltsame und spannende Stunden.

Der Landesentscheid findet am 26. Juni im Landesfunkhaus Niedersachsen des NDR in Hannover statt.



Die Ergebnisse: Altersgruppe A (3. Schuljahr): 1. Ida Brink (Grundschule Lohne), 2. Emilia Wielage (Overbergschule Voltlage), 3. Mathilde Frerker (Grundschule Ankum).

Altersgruppe B (4. Schuljahr) : 1. Ida Völker (Grundschule Holte), 2. Paula Wübbels (Grundschule Clusorth-Bramhar), 3. Milena Kaminski (Grundschule Merzen). Altersgruppe C (5./6. Schuljahr): 1. Joah Gerritzen (Oberschule Uelsen), 2. Jolina Jansen (Oberschule am See Twist), 3. Leni Oevermann (Schulzentrum Lohne). Altersgruppe D (7./8. Schuljahr): 1. Josef Assies (Schulzentrum Lohne). 2. Isabel Herrmann (Artland-Gymnasium Quakenbrück), 3. Jonas Schröder (Schulzentrum Lohne). Altersstufe E (ab 9. Schuljahr) : 1. Jana Balder (Evangelisches Gymnasium Nordhorn), 2. Johanna Bruns (Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne), 3. Sarah Wolke (Artland-Gymnasium Quakenbrück).