Eggermühlen. Pfingstmontag ist wieder Mühlentag. Die Eggermühlener Heimatfreunde treten erneut mit dem Ehrgeiz an, im Alktreis Bersenbrück das umfangreichste Programm mit allerlei Neuheiten zu bieten. Sechs weitere Mühlen sind dabei.

Traditionell am Pfingstmontag, in diesem Jahr der 10. Juni, lädt die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) zum „Deutschen Mühlentag“ (DMT) ein. Über 900 Wind-, Wasser-, Dampf- und Motormühlen öffnen dann bundesweit ihre Türen. Sie lassen die Flügel und Wasserräder drehen, setzen die Mahlgänge in Betrieb, laden die Gäste zu Führungen und kleinen Festen mit kulturellen Angeboten und auch zu Speis und Trank ein. In der einst mühlenreichsten Ecke Niedersachsens, dem Altkreis Bersenbrück, sind sieben Kulturdenkmale dabei. Neben der Feldmühle in Bersenbrück, Telgkamps Mühle in Kettenkamp, Lampen Mühle in Ahausen, der Riesau-Wassermühle in Ueffeln-Balkum und Everdings Windmühle in Groß Mimmelage öffnet auch die Wöstenesch-Wassermühle in Eggermühlen ihre Türen.



Auf Kunst aus Ton, Holz und Papier, und eine Reihe von Ausstellern können sich Besucher hier freuen. Für Spiele und Kinder-Mitmachaktionen sorgen die Jugendpfleger der Samtgemeinde Bersenbrück.

Charakterköpfe aus Ton sind Hannelore Wichmanns Markenzeichen. Etliche davon zeigt die Künstlerin aus Kneheim im Kellergeschoss der Wassermühle. Hier, direkt neben der noch funktionierenden Antriebstechnik der 400 Jahre alten Wassermühle machen zwei weitere Künstler das Buch zu ihrem Thema.

Gartenstecker und Jutekränze

Heinz Böwer fertigt Bücher aus unterschiedlichsten Hölzern. Seine Objekte sehen derart echt aus, dass der Betrachter geneigt ist, darin zu blättern. Gedacht allerdings sind sie als Schatulle für kleine Kostbarkeiten.

Schon im vergangenem Jahr war Agnes Witt in Eggermühlen stark gefragt. Mit ihren „gefalzten Büchern“ zog sie die Besucher in ihrem Bann. Die Mettingerin hat ihre Technik weiter verfeinert und zeigt in diesem Jahr neue Objekte ihres einzigartigen Hobbys.

Kleine Geschenkideen aus Ton und Schals bietet Anny Stegmann aus Recke an der Wassermühle an. Pfiffige Gartenstecker aus alten Flaschen zeigt Karin Müller, außerdem kunstvolle Jutekränze.

Anzeige Anzeige

Für unterhaltsamer Gesprächspartner vieler Besucher glänzte im vergangenem Jahr Henk Meijer. Mit ausgesuchtem Trödel ist die in Menslage wohnende Frohnatur wieder mit dabei.

Neben den Kartoffelpfannkuchen, Pommes Frites und Chicken-Nuggets können sich Besucher auf ein großes Tortenbuffet freuen. Frischgebackenes Brot gibt es zu kaufen. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.