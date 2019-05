Ankum. Die Konrad-Adenauer-Stiftung nimmt den Kontinent Afrika in den Blick. Am 4. Juni plant sie dazu eine Podiuksdiskussion in Ankum.

In Afrika werden Schätzungen zufolge am Ende dieses Jahrhunderts rund vier Milliarden Menschen leben und wir spüren bereits heute nachhaltig die Migrationsbewegungen an den Toren Europas, teilt die Stiftung dazu mit. Seit dem Abschluss der Dekolonisierung sei der Nachbarkontinent Ziel für internationale Entwicklungshilfe, aber auch Beispiel für schlimme Hungerkatastrophen. Aktuell gebe es Berichte über mehr Stagnation statt positiver Entwicklung in Afrika. Dies löste intensive Debatten um effektive Hilfe und Förderung für Afrika aus.



Good Governance

Erfolgreiche Entwicklungspolitik basiert auf der Generierung wirtschaftlichen Wachstums und Wohlstands. Dafür sind leistungsfähige Regierungsinstitutionen und Verwaltungen unerlässlich. Das Ziel „Good Governance" umfasst die Stärkung von effizientem Regierungshandeln, Abbau von Korruption und Willkür im Justizwesen und die Ausbildung wie Schulung von Mitarbeitern aus Regierung und Verwaltung. Deutsche Entwicklungspolitik fördert gute Regierungsführung. Gleichwohl gestalten sich Umsetzung und Zusammenarbeit nicht immer einfach. Kluge und differenzierte Methoden der Kooperation müssen entwickelt werden.

Über diese und weitere Themen solle in der stiftungsweiten Veranstaltungsreihe „Afrika – Unser Nachbarkontinent zwischen Aufbruch und Stagnation“ diksutiert werden. An ausgewählten Beispielen würden Entwicklungen, Herausforderungen und Bedingungen vor Ort im westlichen Afrika dargestellt.

Afrika im Fokus: Gute Regierungsführung als Voraussetzung für erfolgreiche Entwicklung in Afrika, Podiumsdiskussion, Dienstag, 4. Juni, See- und Sporthotel Ankum, 18 Uhr. mit Karl-Heinz Hornhues, Ehrenpräsident der Deutschemn Afrika Stiftung, Elke Erlecke, Konrad-Adenauer-Stiftung/ehemalige Leiterin "Politischer Dialog in Westafrika", Talis Zvidrins, IHK Bremen, Berater für Entwicklungsprogramme.