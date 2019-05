Ankum. Die 28-jährige Anna Meier ist leidenschaftliche Balletttänzerin. Vor kurzem aber entschied sie sich ihren Traum wahr zu machen und zu unterrichten. In ihrer Ballettschule Muse in Ankum unterrichtet sie die ganz kleinen zwischen vier und fünf Jahren bis hin zu Erwachsenen mit einem Ballett-Workout.

In der Tanzschule unterrichtet Anna Meier gerade die Pre-Ballett-Gruppe. Ein paar seien krank, deswegen sind es heute nur vier junge Mädchen die in die dritte bis vierte Klasse gehen. Aufwärmen, Dehnen, Übungen an der Stange und ein wenig Choreografie stehen erstmal auf dem Programm. Anna Meier nimmt ihre Mädels genau unter die Lupe. „Bauch rein, Fuß strecken, Knie nach außen,“ hört man sie korrigieren.



Auch wenn man den jungen Mädchen den Spaß ansieht, so sieht man auch wie anstrengend das Training ist. „Der Spaßfaktor muss da sein, aber es soll ja auch was dabei rumkommen“ sagt die Tanzpädagogin. Als das eineinhalb Stunden lange Training vorbei ist, wirken die Mädchen überrascht. „Schon?“ fragen die Grundschülerinnen und wirken fast ein wenig traurig. Die Mädchen haben zwei Mal die Woche Ballettunterricht, müssen sich also nicht allzu lange langweilen. Außerdem sollen die Kinder auch außerhalb der Tanzschule ein wenig üben.









Anna Meier selber fing mit zwölf Jahren an, Ballettunterricht zu nehmen. Schnell stellte sich heraus, das Ballett für sie nicht nur ein Hobby ist. Sie ging mit 14 Jahren auf spezielle Internate wie die Palucca-Schule in Dresden. Später machte sie ihre Hochschulreife auf einem Tanzinternat in Essen-Werden.

Nach ihrer dreijährigen Ausbildung zur Tänzerin und Tanzpädagogin studierte sie ebenfalls drei Jahre lang Theaterwissenschaften und Japanologie. Auf die Frage warum Japanologie antwortet Meier lächelnd: “Das war einfach cool. Ich wollte eh immer noch eine Sprache lernen und ich dachte mir wieso nicht?“ So unterrichtete sie auch schon im Rahmen von Projekten Deutsch an Schulen in Japan.

Anzeige Anzeige

Strenge Lehrerin

Die Tänzerin beschreibt ihre Schul- und Ausbildungszeit als hart und anstrengend. „Es wird auf alles geachtet. Fertigkeiten, Aussehen, Gewicht. Und man kann sagen was man will: Spitzentanz, also der Tanz auf den Zehenspitzen, tut weh. Ich hatte aber immer ein klares Ziel vor Augen. Man braucht auf jeden Fall einen starken Willen um professionell Ballett zu tanzen,“ sagt Anna Meier.

Sie selbst beschreibt sich auch als strenge Lehrerin. „Ich bin streng, klar, aber ich mache keinen Druck. Es kommt auch immer auf die Bereitschaft und das Potenzial der Schüler an. Falls sich aber einer meiner Schüler dazu entschließt, professionell zu tanzen, so möchte ich ihm diesen Weg gerne ermöglichen.“









Nach ihrem Studium habe sie ganz schnell geheiratet und sei nach Ankum zurück. Sie habe sich gedacht ihre alte Heimat sei der perfekte Standort für eine Ballettschule. Anna Meier selber musste damals immer ganz nach Osnabrück für ihre Ballettstunden, weil das Angebot auf dem Land schlicht und einfach fehlte. So hat die Ankumerin mit russischen Wurzeln eine „Marktlücke“ entdeckt und ihren Traum verwirklicht.

Nach der Suche nach den passenden Räumlichkeiten und dem Renovieren war es dann endlich soweit: Ende April feierte Meier dann Eröffnung. Bereits einen Monat vorher habe sie angefangen Unterricht zu geben, damit sie Besuchern am Tag der Eröffnung etwas darbieten konnte. Sie hat bereits sieben feste Gruppen die sie unterrichtet. Zwei weitere könnten noch dazu kommen.

Es ist aber nicht nur klassisches Ballett welches Meier ihren Schülern ans Herz legt. Auch modernes Ballett oder Charaktertanz, Jazz und Showtanz bietet sie ihren Schülern an. „Ballett ist viel mehr als Tutu und Spitzentanz.“