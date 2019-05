Ankum. Ab Montag, 27. Mai wird die Hauptstraße in Ankum in Höhe der Dobelmann-Baustelle zur Einbahnstraße.

Die Einbahnstraßenregelung gilt von der Höhe des Rathauses bis zur Einmündung der Aslager Straße, teilt die Gemeinde mit. Der Verkehr fließt in Richtung Unterdorf, weil in Fahrtrichtung rechts mehr Parkplatze zur Verfügung stehen.

Begründet wird die Regelung mit der Baustelle neben dem Hotel Schmidt. Die Bauarbeiten schritten voran, die Zahl der Baustellenfahrzeugen nehme weiter zu. Die Verkehrssituation in der Ortsmitte werde dadurch nicht einfacher, heißt es in der Mitteilung. Um diese wieder etwas zu entspannen, hat die Gemeindeverwaltung in Ankum beschlossen, für die Dauer der Bautätigkeiten die Hauptstraße zur Einbahnstraße zu erklären.

Diese Einbahnstraßenregelung soll während der gesamten Baumaßnahme gelten, in jedem Fall aber bis Ende 2019.