Ankum. Der alte Schlagbaum samt Infotafel zur Geschichte dieser alten Zollstelle, der am Radweg Eggermühlen-Ankum in Höhe der Gaststätte Dobelmann postiert ist, ist jetzt vom Heimatverein frisch renoviert worden.

Als im Sommer 2001 der neue Radweg entlang der Straße Eggermühlen–Ankum fertiggestellt wurde, entstanden auf Initiative der Gemeinde Eggermühlen diverse Informationstafeln, die die Spaziergänger auf geschichtliche Begebenheiten der Region hinweisen. Einer dieser markanten Punkte war die Errichtung eines Schlagbaumes bei der Gaststätte Dobelmann in Holsten.

Neben dem weiß-rot lackierten Schlagbaum wurde dort ein eichener Hinweiskasten mit Kupferdach aufgestellt. Nach nunmehr fast 20 Jahren hatten Witterungseinflüsse dem Infobauwerk derart zugesetzt, dass für den Erhalt eine Restaurierung unausweichlich war. Da die einstige Initiative aus der Gemeinde Eggermühlen erfolgte, nahm sich der Heimat- und Verkehrsverein Eggermühlen der Restauration an und demontierte das gewichtige Infoschild.

Rast an historischer Stelle

Franz-Josef Schmied, stellvertretender Kassierer des Heimat- und Verkehrsvereins, reinigte das massive Gestell sowie die angesetzte Tafel und versah es mit einem frischen Anstrich. Auf stabilen Edelstahlfüßen, die das Eggermühlener Unternehmen M&K Fördertechnik unentgeltlich beisteuerte, kann die Infotafel, an der nach Aussagen von Gastwirt Hubert Dobelmann sehr viele Radler stoppen, nun wieder in den nächsten Jahrzehnten Wind und Wetter trotzen. Der Text weist darauf hin, dass an dieser Stelle im Jahre 1869 letztmalig eine Zollgebühr fällig war. Zu lesen ist dort „An dieser Stelle, an der alten Heerstraße Ankum-Bippen-Berge, befand sich bis 1869 eine Wegegeld-Hebestelle mit einem Zollbaum. Eine Hebestelle brachte jährlich etwa 300 bis 400 Taler ein. Für ein kleines „Wegegeld“ kredenzt Ihnen der Wirt gern einen erfrischenden Tropfen. Gönnen Sie sich eine Rast an historischer Stelle.“

Diesen erfrischenden Tropfen hatte das Gastwirtsehepaar Hedwig und Hubert Dobelmann auch beim jüngsten Ortstermin des Heimatvereinsvorstandes als Dank für die erfolgte Instandsetzung parat. Sein „Zollbaum-Tröpfchen“, ein schmackhafter Kräuterschnaps, sei auch fast 20 Jahre seit seiner Einführung noch ein beliebtes Souvenier, so Dobelmann. Bei einem Umtrunk, den Dobelmann im Beisein von Eggermühlens Bürgermeister Markus Frerker zum Abschluss der Instandsetzungsarbeiten spendierte, bedankte sich Frerker wie auch Gastwirt Dobelmann für das Engagement des Heimatvereins.