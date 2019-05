Alfhausen. Es war ein zeitliches Mammutwerk von der ersten Planung bis zur Eröffnung, aber auch ein Meisterwerk in der Realisierung: der Mehrgenerationengarten in Alfhausen.

Der Weg durch die Instanzen, die Beschaffung der notwendigen Gelder und ganz besonders die Begeisterung für ehrenamtliche Einsätze, ob von Handwerkern oder Einzelpersonen. Alle diese Mühen waren bei der feierlichen Eröffnung am Sonntagvormittag wie weggeblasen, als sich das herrlich gestaltete Gartengelände erstmals mit Menschen füllte, die nicht versäumen wollten, bei der offiziellen Eröffnung dabei zu sein.

Bewunderung und Staunen war in ihren Gesichtern zu lesen, während in verschiedenen kurzen Ansprachen der „Macher“ Erleichterung und vor allem das Wort „Danke“ im Mittelpunkt stand. Danke an alle, die nie aufgegeben hatten, eine solche Idee nicht nur zu planen, sondern durch nicht immer leichte Wege der Genehmigungen zu bringen und mit Muskelkraft anzupacken.



Bei einem so vielschichtigen Projekt hatten so manche Offizielle das Bedürfnis nicht nur ihre Freude, sondern in erster Linie ihre Begeisterung für das Gelingen dieses nicht alltäglichen Projektes auszusprechen. Dazu gehörten: Martin Liening-Ewert, Stellvertreter des Kichenvorstandes, Franz Huchtkemper, ehemaliger Kirchenvorstand und gemeinsam mit Ada Möller einer der ersten Ideengeber, schon vor fünf Jahren, Ada Möller, Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des St. Antonius-Stifts, Rudolf Fissmann und Berthold Reich von der Caritas Nordkreis-Pflege sowie Jörg Bäumer, Leiter des St. Antonius-Stifts.

Jan-Wilhelm Witte, der Pfarrer des Gemeindeverbundes, freute sich ganz besonders über das vollendete Werk und waltete selbstverständlich seines Amtes, indem er den neuen Mehrgenerationengarten Gottes Segen spendete.

Am Ende der vorher stattgefundenen Sonntagsmesse hatte Pfarrer Witte mit einem besonderen Hinweis auf die Eröffnungsfeier aufmerksam gemacht. „Wir wollen gleich einem alten Brauch folgen, zunächst die Sonntagsmesse beenden und anschließend dann der Frühschoppen genießen“. Tatsächlich hatte das Küpchenteam des St. Antonius-Stifts für alle kühle Getränke und sogar Schnittchen vorbereitet.



Für den Nachmittag wurde dann der neue Mehrgenerationengarten für die ganze Dorfgemeinschaft zum ersten Treffpunkt zusammen mit einem Besuch des Flohmarktes freigegeben.