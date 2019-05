Bersenbrück . In der St.-Vincentius-Kirche hat am Samstag die dritte Gospel- und Worship-Night unter der Leitung von Regionalkantor Axel Eichhorn stattgefunden.

Ein Gospelprojektchor, der Kammerchor Bersenbrück und der New-Day-Chor Bersenbrück nahmen daran teil. Für den Projektchor fanden sich 20 Leute, die in drei Proben und einer Generalprobe die Stücke einstudierten.

Nach einer Einstimmung des Projektchors begrüßte Axel Eichhorn die Zuschauer in der gut gefüllten St.-Vincentius-Kirche. Er sagte, der Abend sei da, um etwas modernere Kirchenmusik kennenzulernen. Jeder sei eingeladen, nach Belieben zu jubeln und zu klatschen.

Der Gospelprojektchor präsentierte Lieder wie „From the bottom of my heart“ oder „Love shine a light“. Solosängerin Kristi Heinz unterstützte ihn dabei. Nach anfänglicher Schüchternheit tauten alle Sänger auf und brachten Schwung in die Kirche am Marktplatz.

Aus der Feder von Karl-Bernhard Hüttis

Einige der gesungenen Lieder kamen aus der Feder von Karl-Bernhard Hüttis, der an dem Abend auch Klavier spielte. Das Lied „Make my day“, das alle Chöre gemeinsam sangen, hatte Karl-Bernhard Hüttis arrangiert.

Ein weiteres Highlight war das A-cappella Stück „A Spiritual“ aus dem Oratorium „A child of our time“ von Michael Tippett, das der Kammerchor zum Besten gab. Einen ganz anderen Klang zeigte ebenfalls der Kammerchor mit dem afrikanischen Lied „Hlonolofatsa“ zusammen mit Fabian Hartwich an den Percussions. Der Abend endete mit stehenden Ovationen und einer Zugabe aller Chöre gemeinsam.

Wer in einem Chor mitsingen möchte, kann laut Axel Eichhorn jederzeit zu den Proben kommen. Der Kammerchor Bersenbrück probt immer mittwochs um 20 Uhr im Gymnasium und der New-Day Chor immer donnerstags um 18.30 Uhr im Pfarrhaus der St.-Vincentius Kirche.