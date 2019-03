Kettenkamp. Für ein mittelständisches Unternehmen ist die Aro Artländer GmbH erstaunlich international, die in Kettenkamp Bettwaren und Matratzen herstellt. Geschäftsführer Karl Rosenstengel erklärt warum.

Herr Rosenstengel, zum großen Teil bezieht Aro Artländer seine Rohstoffe aus Osteuropa und Sibirien. Welche Vorteile bieten diese Daunen und Federn?

Glücklicherweise erlaubt unsere überschaubare Unternehmensgröße eine Beschränkung auf den Premium-Rohstoffmarkt in Osteuropa und Sibirien. Durch unsere Tochtergesellschaften in Sibirien und der Ukraine versorgen heute dort ansässige selbstständige Sammler unsere Kettenkamper Produktion mit den Naturdaunen aus der Gänse- und Entenzucht. Sibirische Kälte und eine ungewöhnlich lange Freilaufzeit der Gänse lassen besonders große Daunen heranreifen. Je größer die Daunen, umso größer auch das Wärmerückhaltevermögen. Dadurch hält die Daunenbettwäsche in optimaler Weise warm und trocken.

Wie geht Aro mit den Themen Tierschutz und Nachhaltigkeit um?

Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility sind im letzten Jahrzehnt zu wesentlichen Elementen der Aro Unternehmensführung herangewachsen. Wir verwenden nur Daunen und Federn, die als Nebenprodukt der Gänsefleischverarbeitung als umweltfreundliches „grünes“ Produkt anfallen – ein natürlicher Öko-Kreislauf bis hin zur Kompostierung. Auch lassen sich unsere Rohstoffe über ein hauseigenes und zertifiziertes System lückenlos rückverfolgen.

Mit welchen Strategien begegnet Aro dem hart umkämpften Heimtextilmarkt in Deutschland?

Der deutsche Markt ist einer der härtesten, denn trotz gleichbleibender Nachfrage ist die Produktion von Daunenbetten hier gewachsen. Das liegt auch daran, dass sich viele Unternehmen nur noch auf das bloße Abfüllen der Daunen beschränken. Richtige Bettwarenfabriken, die den Rohstoff bis hin zum Endprodukt verarbeiten, wie unsere, gibt es da schon weniger. Dem schwierigen Markt begegnen wir insbesondere durch Innovation und der Qualität unserer Produkte. Im Bereich Baby-Daunenschlafsäcke und Baby-Daunenbettchen zählt Aro zu den Spezialisten in Deutschland. Für die Baby-Schlafsäcke haben wir eine besondere, patentrechtlich geschützte Technologie entwickelt, die die Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung optimiert. Zudem zeigen wir unsere Präsenz auf internationalen Heimtextil-Messen, wie der „Heimtextil“ in Frankfurt.

Welche Bedeutung spielt eine Exportquote von 60 Prozent für den Erfolg des Unternehmens?

Durch unseren ländlichen Standort wäre das Einzugsgebiet für den regionalen Verkauf zu klein. Daher mussten wir uns frühzeitig international aufstellen und uns vielversprechende Absatzmärkte zunutze machen. Wir sind in Asien, aber zum Beispiel auch in Australien vertreten. Besondere Erfolge können wir seit Jahrzehnten in Japan und Korea vorweisen. Natürlich wird auch China für unseren internationalen Markt immer wichtiger. Momentan richten wir unsere Aufmerksamkeit verstärkt auf Schanghai.

Welche Stellung nimmt der chinesische Heimtextilmarkt für die Zukunft des Unternehmens ein?

Die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen machen China zu einem starken Akteur auf dem internationalen Markt und zu einem wichtigen Partner. Wirtschaft und Politik sind immer eng verflochten. Deshalb ist zum Beispiel der US-amerikanische Markt wenig reizvoll. Die immer schon sehr national ausgerichtete Wirtschaftspolitik der USA, die momentan noch durch den politischen Protektionismus der Trump-Regierung verstärkt wird, macht Investitionen von mittelständischen Unternehmen auf dem US-Markt geradezu unmöglich. China ist gegenüber den USA ungleich offener. Außerdem haben deutsche Qualitätsprodukte auf dem chinesischen Markt immer noch einen sehr guten Ruf. Daher liegt auch für uns dort ein großes Potenzial.