Rieste. Auch wenige Tage vor der entscheidenden Samtgemeinderatssitzung in Bersenbrück ist weiterhin völlig offen, ob der Spezial-ÖPNV für Arbeitnehmer zum Niedersachsenpark bei Rieste und Neuenkirchen-Vörden realisiert werden wird. Samtgemeinde-Bürgermeister Horst Baier will sich noch immer nicht dem bekannten Finanzierungskonzept des Landkreises anschließen.

Der Bersenbrücker Verwaltungsleiter wäre bereit, für die angedachten Arbeitnehmer-Buslinien 2 (über Bramsche-Alfhausen-Rieste) und 3 (Artland-Gehrde-Bersenbrück) in das interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet rund 30000 Euro jährlich aus der Samtgemeindekasse zu geben. Das geht aus der entsprechenden Verwaltungsvorlage für die Samtgemeinderatssitzung am Mittwoch, 27. März, hervor. Weitere 30000 Euro sollen demnach jene Mitgliedsgemeinden der Nordkreiskommune aufbringen, die von dem neuen Angebot und dessen Streckenverlauf profitieren, so die Baier-Haltung.

Eine Mitfinanzierung der Linie 1 (über Osnabrück-Wallenhorst-Engter-Vörden) lehnt der Samtgemeinde-Bürgermeister dagegen grundsätzlich ab. Ebenso jene vom Landkreis Osnabrück und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Wigos" pauschal angedachte 85000-Euro-Beteiligung, weil die Samtgemeinde der Standort des Niedersachsenparks sei. "Die Finanzierung des ÖPNV ist keine originäre Aufgabe einer Samtgemeinde", schreibt Baier als Begründung für sein Nein in der Vorlage für die Kommunalpolitiker. Eine teilweise Mitfinanzierung von zwei der drei angedachten Linien sei für ihn aber vorstellbar, weil "mehrere Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde von dem neuen Angebot profitieren".





Zeigen muss sich nun, ob die Fraktionen im Samtgemeinderat in Bersenbrück die Baier-Position mehrheitlich mittragen oder eher das Konzept aus dem Kreishaus am Schölerberg favorisieren. Dieses sieht bei jährlichen Gesamtausgaben von 500000 Euro gleiche Anteile von jeweils 85000 Euro für die Wigos, den Kreis-Haushalt und die Samtgemeinde vor. Den fehlenden Rest von nicht ganz 250000 Euro sollen und wollen Unternehmen aus dem Niedersachsenpark aufbringen.

Einen vergleichbaren Spezial-ÖPNV für Arbeitnehmer gibt es bisher noch nicht in der Region Osnabrück. Doch Kreisrat Winfried Wilkens stellt angesichts des Finanzierungsstreits mit Baier erneut klar: "Es geht hier um ein Sechstel von insgesamt 500000 Euro. Eine Mitfinanzierung des Buskonzepts durch die Standortkommune des Parks ist aber eine zwingende Voraussetzung." Andernfalls, so Wilkens im Gespräch mit unserer Redaktion, könne das Gesamtprojekt samt zweijähriger Probephase nicht verwirklicht werden. "Und das wäre – aus meiner Sicht – für die betroffenen Arbeitnehmer in der Region, für den Niedersachsenpark an der A1 und für die Samtgemeinde als Park-Standort sehr schade", betont der Kreisrat.