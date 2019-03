Bersenbrück. Können Technik und Elektronik älteren Menschen im Alltag helfen? Auf diese Frage antwortete Andreas Stallkamp mit einem eindeutigen „Ja“. Mit seinem Vortrag zum Thema „Sicher und bequem in den eigenen vier Wänden alt werden“ stieß er bei den Teilnehmern des letzten Klönfrühstücks auf großes Interesse.

Der Pflege- und Wohnberater beim Landkreis Osnabrück hatte für das Alltagsleben eine Vielzahl von praktischen Tipps parat. Rasenmäher- und Staubsaugerroboter stellen bei der Erledigung wiederkehrender Arbeiten eine große Hilfe dar. Entscheidender für ihn sind aber andere elektronische Geräte. So sind Rauchmelder überlebenswichtig und bei gebrechlichen Menschen ein Hausnotrufsystem unerlässlich. Ebenso empfiehlt er die Installation eines zentralen Panikschalters: Bei Betätigung geht im Haus und im Garten die Beleuchtung an.

Inzwischen ist es sogar möglich, einen Fußbodenbelag mit Sensoren zu installieren. Stürzt jemand und bewegt sich einige Zeit nicht mehr, bekommen Angehörige auf ihrem Handy ein Alarmsignal. Zur eigenen Absicherung gibt es ein Gerät, das den Elektroherd bei Überhitzung ausschaltet. Vor Renovierungs- oder altersgerechten Umbaumaßnahmen sollten sich ältere Menschen unbedingt beraten lassen. So gäbe es im Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises entsprechend geschulte Fachkräfte, die bei Bedarf gerne eine Beratung im häuslichen Umfeld vornehmen würden.

Der Einbau von barrierefreien und einbruchhemmenden Haus- und Terrassentüren, der Umbau des Badezimmers oder auch der sachgerechte Bau von Rampen für Rollstühle könnten vor Ort geplant werden. Das Angebot der Wohnungsberatung erstreckt sich ebenso auf Sicherungsmaßnahmen bei Fenstern oder Überwachungsanlagen. Eine sinnvolle präventive Maßnahme sei zum Beispiel der Einbau einer Kamera neben der Haustür. Die Bilder könnten aufs Handy oder Tablet überspielt werden. Damit sei es möglich, ungebetene Besucher frühzeitig zu erkennen.

Andreas Stallkamp ist unter Telefon 0541 5013107 oder per E-Mail: andreas.stallkamp@lkos.de zu erreichen. Die Beratung ist kostenlos.

Das nächste Klönfrühstück findet am Freitag, 5. April 2019, statt. Es beginnt mit einer Eucharisttiefeier um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Vicentius. Um 9 Uhr geht es weiter im Pfarrsaal mit dem „Störfaktor in der Fastenzeit - das Misereor Hungertuch.“ Es spricht Regina Wildgruber, Bischöfliche Beauftragte für die Weltkirche in Osnabrück.