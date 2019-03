Pflegen eine lange Freundschaft: Horst Schrader (von links), Herbert Staas, Peter Paul, Helmut Wernke, Hermann Neuendorf und Gerd Brand. Foto: Sigrid Schüler

Gehrde. Vor gut 50 Jahren, am 11. März 1969, hat eine lange Freundschaft begonnen. Die Männer des Kegelklubs Südwind trafen sich zum ersten Mal zum gemeinsamen Kegeln in der Gaststätte Bungenstock in Gehrde. Und das tun sie bis heute, einmal im Monat.