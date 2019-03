Alfhausen. Kampf dem Plastikmüll: Die Markthalle Alfhausen bietet Lebensmittel zum Abfüllen in mitgebrachte Gefäße an.

Die Betreiber der Markthalle Alfhauser Dorf(er)leben halten nicht still. Mit stets neuen Ideen treiben sie das Modell eines Lebensmittelladens mit besonderem, regionalem und nachhaltigem Angebot immer weiter voran.

Nun bieten sie auch lose Hülsenfrüchte und Getreidesorten an. Damit möchten sie unnötigen Verpackungsmüll vermeiden. Bohnen, Erbsen und Getreide seien klassische Waren, die sich einfach und unkompliziert abfüllen ließen, erklärt Rudi Gosmann, einer der Markthallen-Macher.

Die Kunden könnten ihre eigenen Behälter mitbringen und die gewünschte Menge abfüllen. Neben roten Linsen oder weißen Bohnen befinden sich auch weniger bekannte Lebensmittel wie Emmer, Buchweizen oder Hanfsaat im Angebot.

Bei Obst und Gemüse wird diese verpackungslose Form schon von Anfang an in der Markthalle praktiziert. In Zukunft kann sich Rudi Gosmann das auch für Nudeln vorstellen. Eine Osnabrücker Kundin, die in Bersenbrück arbeitet und auf dem Heimweg regelmäßig hier einkauft, freut sich über diese neue Entwicklung. Sie unterstütze das Markthallenkonzept gerne, erklärt sie, während sie sich rote Linsen abfüllen lässt.

Dass Hülsenfrüchte mit ihren verschiedenen Inhaltsstoffen wertvolle Lebensmittel sind, erzählt Gosmann noch nebenbei und bietet auch gleich ein Linsen-Risotto-Rezept an. Mit Herzblut und Sachverstand strebt er für das Markthallen-Projekt.



Auch die Vorzüge der neu ins Angebot aufgenommenen AA-Tal-Milch aus dem Münsterland kann er anschaulich erklären. Milch unterteile sich je nach ihrer Eiweißzusammensetzung in A1- und A2-Milch. Während Hochleistungskühe vorwiegend A1-Milch produzieren, liefern alte Rassen sowie Schafe und Ziegen A2-Milch, die laut dem Portal "Agrarheute" des Deutschen Landwirtschaftsverlages als besser verträglich gilt, auch für Menschen mit Laktose-Unverträglichkeit. A2-Milch werde in Deutschland auf speziellen Vertriebswegen angeboten und habe in Neuseeland bereits einen höheren Marktanteil als Biomilch.

Das Konzept der Markthalle scheint aufzugehen, denn der für den Advent zusätzlich eingeführte Verkaufstag am Mittwoch ist beibehalten worden.