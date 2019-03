Rieste. Als Ortsbrandmeister Sven Kramer die Jahreshauptversammlung eröffnete, war es auf den Tag genau 85 Jahre her, dass der Dorfschulze Röwekamp die Gründung der Ortsfeuerwehr Rieste bekanntgegeben hatte. Jetzt – 2019 – sowie viele Dienststunden und Einsätze später, zählt die örtliche Wehr 48 aktive Kameraden. Und eine starke Altersabteilung.

Zu Beginn der Jubiläumsversammlung begrüßte Kramer neben den ehrenamtlichen Brandschützern auch zahlreiche Ehrengäste, wurde aber direkt von der stellvertretenden Bürgermeisterin der Gemeinde Rieste, Andrea Blanke, unterbrochen. Sie übergab drei Besen mit blauer Schleife an Josef Sube. Diese milde Gabe war einem "launigen" Initiativantrag der Feuerwehr während der Jahreshauptversammlung 2017 zu verdanken. Und die Gemeinde ließ sich nicht lumpen.

In seinem Tätigkeitsbericht konnte der Ortsbrandmeister anschließend auf ein durchaus aufregendes Jahr mit zahlreichen Alarmierungen, vielen Arbeitseinsätzen und lehrreichen Dienstabenden zurückblicken. Besonders in Erinnerung geblieben seien Einsätze wie am Silvestertag, so Kramer. Alle Kameraden seien aber noch pünktlich zu ihren Feierlichkeiten gekommen. Tragisch sei dagegen jener Verkehrsunfall auf dem Hastruper Damm verlaufen, bei dem für einen Fahrer leider jede Hilfe zu spät kam.

Hier habe sich aber wieder gezeigt, wie wertvoll die Verfügbarkeit eines Notfallseelsorgers in der eigenen Feuerwehr sei, betonte Kramer und dankte ausdrücklich Thomas Vogt für dessen Mitarbeit. Unterm Strich konnte der Ortsbrandmeister die stolze Summe von 9544 durch die Kameraden geleisteten Dienststunden im Jahe 2018 verkünden. Diese Zahl beeindruckte neben den anwesenden Ehrengästen, die in ihren Grußworten ihren Dank für die geleistete Arbeit ausdrückten, auch den Gemeindebrandmeister Stefan Bussmann.

Bei den diesjährigen Wahlen zum Ortskommando in Rieste stellten gleich mehrere langjährige Führungskräfte ihr Amt zur Verfügung. Nach 32 Jahren trat auch Hauptlöschmeister Ulrich Bellmann in die zweite Reihe. Als seinen Nachfolger schlug er selbst seinen bisherigen Stellvertreter, Thorsten Wendt vor, der im anschließenden Wahlgang einstimmig in seine neue Position gewählt wurde. Dessen alte Funktion übernimmt küftig Jörn Vocke. Kassenwart Tobias Torbecke, die Schriftführerinnen Anne Gramann und Jessica Bohmann, Gerätewart Josef Bosse sowie Gruppenführer Hendrik Wendt und sein Stellvertreter Daniel Buck wurden unterdessen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Neuer Sicherheitsbeauftragter ist Henning Wendt. Die Nachfolge von Atemschutzgerätewart Friedhelm Heckert tritt Matthias Reker an, der sich in einer knappen Wahl mit einer Stimme Mehrheit durchsetzte. Lars Pösse und Dennis Lindemann kümmern sich in Zukunft um die Belange der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Nach erforderlicher Mindestdienstzeit und der erfolgreichen Teilnahme an den erforderlichen Lehrgängen wurden zudem Johannes Stricker, Leon Langkamp und Jonas Münstermann zum Feuerwehrmann, Johann Heckmann, Mika Torbecke und Patrick Burlage zum Oberfeuerwehrmann, Lars Pösse zum Hauptfeuerwehrmann sowie Tobias Torbecke zum 1. Hauptfeuerwehrmann befördert. Für 25 Jahre aktiven Dienst zeichnete Gemeindebrandmeister Stefan Bussmann den Kameraden Hendrik Wendt mit dem niedersächsischen Ehrenzeichen aus. Feuerwehrmann des Jahres wurde mit beeindruckenden 166 Dienststunden Lars Pösse.