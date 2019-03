Bersenbrück. Kommen kleine Regionalbanken mit den EU-Vorgaben für das Bankenwesen klar? In Bersenbrück nahmen sich Bundesbankvorstand Burkhard Balz und EU-Parlamentarier Jens Gieseke Zeit für einen "Realitäts-Check".

24 Vorstandsmitglieder von Kreissparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken aus dem Osnabrücker Land, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim waren zu diesem Bankengespräch in der Zentrale der Kreissparkasse Bersenbrück zusammengekommen. Eine ähnliche Zusammenkunft hatte es auf Initiative Giesekes bereits 2016 in Lingen stattgefunden, damals war Balz noch finanzpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament.

Starke Regionalbanken seien wichtig für die Mittelstandsfinanzierung, erläutert das Gieseke in einem Pressegespräch in Bersenbrück. "Deshalb kann man Bankgesetze nicht einfach in Brüssel am Reißbrett entwerfen, man muss sie vielmehr einem Realititäts-Check unterziehen." Burkhard Balz stimmt ihm zu. Die Deutsche Bundesbank sei für das Bankenwesen ganz Deutschland zuständig, deshalb führe er solche Gespräche regelmäßig und er tue das gern, erst recht in seiner Heimat Niedersachsen.

Im Gespräch mit den Bankvorständen in Bersenbrück sei die Niedrigzinsphase ein Thema gewesen, sie stellten das Geschäftsmodell der Banken generell infrage und seien damit "eine Riesenherausforderung" insbesondere für Regionalbanken. Auch um Regulierung sei es gegangen, Anforderungen, die etwa Geldwäschegesetz mit sich bringe, könne eine Großbank leichter umsetzen als eine kleine.

Wenige Tage vor dem Brexit sei auch der Ausstieg Großbritanniens aus der EU mit all seinen Unwägbarkeiten ein Thema, fügt Gieseke hinzu. Betroffen seien die Banken eher indirekt, habe sich gezeigt: Problem sei, dass manche ihrer Unternehmenskunden mit Einbußen rechen müssten. "Wie der Brexit ausgeht, ist unklar", fügt Balz hinzu. "Die Banken müssen auf jedes Szenario vorbereitet sein." Sein Eindruck sei, dass sie gut vorbereitet seien.

Bei einer Frage musste er der Bänkerrunde eine Antwort schuldig bleiben, bedauert Balz: "Man hat mich gefragt, wer Nachfolger von Mario Draghi wird." Die für die Bundesbank übliche Diskretion lässt er aber nicht nur für die Frage gelten, wer im Oktober den Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) ablöst. Auch eine Stellungnahme zur angedachten Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank und ihren Folgen ist ihm nicht zu entlocken: "Die Bundesbank ist neutral. Zu solchen Fragen nimmt sie grundsätzlich nicht Stellung."

Gastgeber Lars Pfeilsticker von der Kreissparkasse Bersenbrück springt in die Bresche, mit einem entspannten Lächeln. "Wir sehen nicht ,dass das Auswirkungen für uns hat," erklärt er.