Bersenbrück. Über ihre politischen Ziele kamen Landrat Michael Lübbersmann und Bürgermeister Christian Klütsch mit Bürgern ins Gespräch in einer Veranstaltung des CDU-Stadtverbandes Bersenbrück-Gehrde.

Stadtverbandsvorsitzender Axel Meyer zu Drehle freute sich, dass dieses Angebot zahlreiche Besucher wahrnahmen und dankte den Referenten, sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Zuvor gaben beide Politiker ein Statement ab.

Klütsch bezog sich laut einer Mitteilung des Stadtverbandes auf Eckpunkte, die die CDU-Stadtratsfraktion jüngst nach ihrer Klausurtagung öffentlich gemacht hatte. Aufgrund der regen Bautätigkeit in der Stadt müsse man an den Bau einer fünften Kindertagesstätte denken. Die Stadt habe 2018 rund 3,5 Millionen Euro in Flächenkauf investiert, für Flächentausch stünden 50 Hektar zur Verfügung.

Dank sagte der Bürgermeister dem Landkreis Osnabrück für das „Museum im Kloster“ und der katholischen Kirchengemeinde für den Neubau des Alten- und Pflegeheims St. Josef-Stift. Der Neubau von Clemens Seelmeyer an der Bramscher Straße werde weitergehen, die Bautätigkeit im Baugebiet „Woltruper Wiesen“ schreite zügig voran, lediglich drei Plätze seien nicht bebaubar. Die Stadt denke an die Ausweisung von ein oder zwei weiteren Baugebieten.

Landrat Lübbersmann wies auf die geringe Arbeitslosigkeit im Landkreis von drei Prozent hin, die Beschäftigungslage sei gut. Im Breitbandausbau sei der Landkreis führend, ein weiterer Ausbau sei geplant, alle Haushalte sollen bis 2025 versorgt sein. Auch der Ausbau des Mobilfunknetzes sei nötig.

Bildung werde immer wichtiger, besonders für sozial schwache Familien. Soziale Förderung und Förderunterricht auch über die Volkshochschule seien im Blickpunkt des Landkreises. Der Ausbau von Windkraftanlagen gehe voran. Der Landkreis sei mit dem Europäischen Klimaschutzpreis ausgezeichnet worden.

Mobilität im Alter und ärztliche Versorgung

Um Mobilität auch im Alter aufrecht zu erhalten und die Attraktivität des ländlichen Raumes, sei durch ÖPNV eine Anbindung an die Zentren notwendig, der Landkreis sei mit Unternehmen im Gespräch.

Unter der Moderation des Stadtverbandsvorsitzender Axel Meyer zu Drehle konnten Besucher Fragen stellen und Anregungen geben. So ging es um die Versorgung mit Ärzten, die in Bersenbrück Besorgnisse auslöse und um die Schaffung von Pflegeeinrichtungen, auch der Mangel an Pflegekräften wurde angesprochen. Der Landrat versicherte, der Landkreis werde alles tun, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Es seien bereits Mittel eingestellt worden. Pflegekräfte müssten besser auf ihren Beruf vorbereitet werden, 30 Prozent Abbrecher seien zuviel, der Landkreis organisiere ein Job-Coaching, auch Kräfte aus dem Ausland seien unabdingbar.

Bürgermeister Klütsch erhofft sich durch den Bau eines Ärztehauses, wenn auch in abgespeckter Form, eine Steigerung der Attraktivität für Ärzte in Bersenbrück. Aus der Sicht der Apotheker drohe eine Unterversorgung durch Schließung von Apotheken.

Eine Beschleunigung bei Baugenehmigungen sei wünschenswert, hieß es aus der Versammlung. Landrat Lübbersmann verstand das Anliegen, wies aber auf die Erschwerung durch immer neue Rechtsvorschriften hin mit immer mehr werdenden Rechtsverfahren. Angesprochen wurde zudem die Diskussion um das Blühstreifenprogramm an Gewässern, hier sei man in Gesprächen mit allen Beteiligten, bei Landabgabe für dieses Programm seien Entschädigungen notwendig, Populismus helfe nicht weiter.