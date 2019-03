Ankum. Die Unabhängige Wählergemeinschaft Ankum will sich für einen Kunstrasenplatz an der Ankumer Grundschule einsetzen. Dies sei ein Ergebnis ihrer Klausurtagung, teilt sie mit.

Die jährliche Klausurtagung der UWG-Fraktion im Gemeinde- und Samtgemeinderat und des Vorstandes im Hotel Raming in Ankum habe aktuelle politische Themen wie Gemeinde- und Samtgemeindehaushalt, Neubau des Hallenbades Ankum und der barrierefreien Zuwegung vom Brunning zum Seegelände behandelt, heißt es in der Mitteilung.



Ein Themenschwerpunkt sein Kunstrasenfeld an der Grundschule Ankum gewesen. Die Ratsvertreter der UWG-Ankum halten es für sehr sinnvoll zeitnah ein kleines Kunstrasenfeld als weitere Ergänzung des Sport- und Freizeitangebotes an der Grundschule zu installieren. Wie aus Schulkreisen immer wieder berichtet werde, sei der Rasenplatz neben der Sporthalle aufgrund starker Vernässung den größten Teil des Jahres nicht oder kaum bespielbar. Auch bei guten Verhältnissen würden die Kinder auf diesem Platz immer sehr schnell schmutzig und nass.

Eine Investition in einen solchen Platz steht bereits seit längerem im Investitionsprogramm der Samtgemeinde Bersenbrück, allerdings mit einer sehr geringen Priorität. Die Vertreter waren sich daher einig, dass die Gemeinde Ankum kurzfristig Gespräche mit der Samtgemeinde Bersenbrück aufnehmen solle, um den Bau eines solchen Platzes zu beschleunigen. Einig war sich die Runde auch, dass für eine schnellere Umsetzung auch Gemeindemittel zur Verfügung gestellt werden sollten. Dies wird die UWG Fraktion am kommenden Donnerstag in der Gemeinderatssitzung beantragen.