Bersenbrück. Für ein Wochenende fanden sich etwa 90 motivierte Schüler der vierten und fünften Klassen im Gymnasium Bersenbrück ein, um an der Dritten Bersenbrücker Kinderakademie im Rahmen der Begabungsförderung teilzunehmen.

Unter dem Oberthema „Ich sehe was, was du nicht siehst“ standen fünf Projekte aus den Naturwissenschaften ( mit Andreas Oeljeklaus), Mathematik (Anne Zech), Darstellendes Spiel (Anne Klaus), Film (Annette Ashoff und Jeannette Hammel) und Kunst (Alex Haas) zur Auswahl. An zwei Projekttagen wurde gezaubert, experimentiert, getüftelt, geschauspielert und gemalt. Die Ergebnisse präsentierten die stolzen Teilnehmer ihren Eltern am Ende der Akademie in der Aula des Gymnasiums.



„Aller guten Dinge sind drei“, eröffnete Schulleiter Falk Kuntze die Präsentation. Er hoffe jedoch, dass die Kinderakademie noch viele weitere Male stattfinde, denn neben den inhaltlichen Aspekten profitierten die Teilnehmer auch maßgeblich an dem Miteinander und der Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Schülern anderer Grundschulen.