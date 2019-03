Alfhausen. An politischen Talenten mangelt es Alfhausen offensichtlich nicht. Bürgermeisterin Agnes Droste hatte drei Bürgermeister zu Gast im Gemeindebüro, die ihre Wurzeln allesamt im Alfseedorf haben.

Netzwerken ist unerlässlich, betonen Frank Bittner, Ansgar Brockmann, Agnes Droste und Otto Steinkamp. Die vier Bürgermeister aus Alfhausen wollen sich im persönlichen Austausch gegenseitig voranbringen.



"Ich habe mich sehr gefreut, dass alle meiner Einladung gefolgt sind", sagt Alfhausens Bürgermeisterin Agnes Droste über ihre Amtskollegen Frank Bittner (Dinklage), Ansgar Brockmann (Neuenkirchen-Vörden) und Otto Steinkamp (Wallenhorst). Als Alfhausener ließen sie sich auch nicht lange darum bitten. Die gemeinsame Heimatverbundenheit sei ein starkes Motiv und der Kitt in ihrer neuen Netzwerkinitiative, so Droste. Sie hatte den Austausch der vier Bürgermeister arrangiert. Es wichtig, sich gegenseitig fachlich und argumentativ weiterzubringen, erklärt sie die gemeinsame Idee. Es gehe darum, frische Ideen zu gewinnen und voneinander zu lernen. Vor allem der Austausch über Kreisgrenzen hinweg sei lohnend. Beim Netzwerken lerne man viel und unbürokratisch und erhalte unmittelbare Rückmeldungen auf das eigene Handeln.

Als Bürgermeister treffen man sich zwar regelmäßig in unterschiedlichen Bezügen, habe dabei aber kaum die Chance zum persönlichen Austausch unter Amtskollegen. Es gehe beim Networking darum, auch mal über den eigenen Tellerrand zu schauen, welche Themen und Lösungen es in anderen Kommunen und Landkreisen gibt. "Wir stellen dabei fest, dass überall die gleichen Probleme vorherrschen," so Otto Steinkamp. Droste: "In jeder Kommune läuft es anders ab. Und daher jammern wir auch alle anders." Darin sind sich die vier Verwaltungschefs einig und legen einige ihrer akuten Probleme offen auf den Tisch, wie der Fachkräftemangel in Kindergärten und in der Pflege. In Wallenhorst werde ein hochmoderner Trakt in einem Pflegeheim derzeit nicht besetzt, weil es kein Fachpersonal gibt. Offene Stellen bleiben unbesetzt, es gibt keine einzige Bewerbung. Auch im öffentlichen Dienst sei dieser Trend spürbar geworden, so die Experten übereinstimmend. Nahezu die Hälfte der Verwaltungsstellen in Neuenkirchen-Vörden seien zuletzt mit Quereinsteigern besetzt worden. Brockmann: "Das geht, bedeutet aber einen höheren Einarbeitungsaufwand. An gewissen Stellen fehlt aber einfach die fachliche Ausbildung."

Auch das kritische Thema bezahlbarer Wohnraum wird nicht ausgespart. Im Kreis Vechta werde es an 13.000 Wohneinheiten bis 2035 fehlen, so Bittner. In Wallenhorst mangele es an Grundstücken und Tauschflächen. Alfhausen habe zwar Grundstücke, aber keinen Bahnhalt. Grundstückspreise in Dinklage und Neuenkirchen-Vörden steigen rasant.

Paragrafendschungel

Kreative Lösungen sind gefragt. Vor allem darüber wollen sich die vier Alfhausener austauschen. Über Lösungen wie das Anrufbussystem im Kreis Vechta. Alle Kommunen sind über das Kleinbussystem der regionalen Busunternehmer verbunden. Über 1000 registrierte Kunden gibt es schon, so Bittner. Ein Bürgerbus soll auch in Wallenhorst ab diesem Jahr fahren. Auch das Thema Digitalisierung steht zum Gespräch. Dinklage arbeite als erste Kommune im Kreis Vechta mit einem Digitalausschuss, so Bittner. Wallenhorst will spätestens ab 2020 am E-Government-Projekt "Open@Rathaus" teilnehmen.

Der Paragrafendschungel in der Verwaltung sei aber das wohl größte Problem für alle. Die Hürden im Vergabewesen seien dramatisch, europaweite Ausschreibungsverfahren viel zu aufwendig und zu teuer. Das sei Verhinderungspolitik, die keinen Spaß mehr mache, erklären die Bürgermeister unisono. Der Fachkräftemangel wirke sich massiv auf die beauftragten Unternehmen aus, der entstehende Zeitdruck sei brutal für alle Beteiligten. Steinkamp: "Das Gute an dieser Runde ist, dass wir uns über solche und auch verwaltungsinternen Themen offenen austauschen können. Wir wollen uns vernetzen, wo es einen Sinn macht und uns weiterbringt." Das Bürgermeister Networking soll in Alfhausen zeitnah fortgesetzt werden.