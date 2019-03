Ankum. Mit ihrem Abend über die Colonia Dignidad in Chile erregte die Kolpingsfamilie Ankum 2018 bundesweit Aufsehen. 2020 bereitet sie eine Romfahrt für die gesamte Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp vor.

Die Fahrt soll von 10. bis 17. Oktober 2020 stattfinden, hieß es in der Generalversammlung der Kolpingsfamilie Mehr dazu am 7. Mai in einer eine Info-Veranstaltung in der Ankumer Kirche.



Berichte: Manuela Heidemann vom Ausschuss geistliches Leben informierte über Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, die an die Arbeit und das Wirken der Kirche herangeführt werden. „Wenn die Kirche nicht mehr so gut angenommen wird, gehen wir in die Firmen“, ergänzt Kolpingvorsitzender Markaus Heitmann.

Eine Informationsveranstaltung gab es beim ASD, so Wilhelm Lampe vom Ausschuss Erwachsene und Senioren. Für den Ankumer Handwerkerball wünscht sich Heitmann mehr Besuch der Kolpinger.

Franz Josef Ewerding. vom Bildungsausschuss berichtete vom Themenabend zur Colonia Dignidad. Die Arbeit der Kolpingfamilie sei mit einem ersten Preis der Hans-Tegeler-Stiftung des Kolpingwerkes Osnabrück ausgezeichnet worden.

Der Ausschuss Junge Familien plant eine Familienfahrt zum Gardasee, teilt Martina Krüsselmann mit. Laut Marco Ehlting vom Ausschuss Straßensammlungen kamen bei Altkleidersammlung und Tannenbaumsammelaktion 1600 Euro zusammen, die Christoph May-Johann vom Verein Regenbogen für das Traumfängerprojekt für trauernde Kinder entgegennahm.

Laut Markus Heitmann plant die Kolpingjugend eine Herbstfreizeit in Frankreich. Kassierer Lothar Garthaus informiert über eine positive Kassenlage.

Referat: Diözesansekretär Stefan Düing lobte die engagierte Arbeit vor Ort. Der Kolpinggedanke habe auch heute noch seine Existenzberechtigung. Die Kolpingsfamilien müssten Sprachrohr in sozialen Fragen sein.

Wahlen: Aus dem Vorstand wurden Martina Krüsselmann, Wilhelm Lampe und Pfarrer Ansgar Stolte verabschiedet. Vakante Positionen zu besetzen, gelang nicht. Eine Mitarbeit in Projekten ist auch ohne entsprechende Vorstandsfunktion möglich, betont Heitmann

Termine: 4. April Bildungsabend zum Thema Europa, 8./9. Juni Familienzelten, 15. Juni Kids-Tour, 24. August Radtour.