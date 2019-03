Bersenbrück. Der Chor Chorisma hat für dieses Jahr neue Pläne, wie in der Jahreshauptversammlung zu erfahren war: Unter anderem soll es nach Stuttgart gehen.

Der Vorstand plant für Mitte Oktober eine vereinsinterne dreitägige Fahrt nach Stuttgart, heißt es in einer Pressemitteilung. Dort wollen die "Chorismaner" einen anderen Chor zu besuchen und mit noch zwei weiteren Chören ein gemeinsames Konzert zu geben. „Chorisma on Tour“ sozusagen.

Angeregt hat diese Fahrt die zweite Vorsitzende Andrea Gessler, die selbst bis vor kurzem in Stuttgart gelebt und dort im Chor gesungen hat. Die es nun aber von den Schwaben nach Niedersachsen verschlagen hat.

Zur intensiven Probenarbeit wird es wieder zusätzliche Workshops im Frühjahr und Herbst geben und wenn sich der Chor schon so gut auf seinen Stuttgart-Auftritt vorbereitet, so wird dieses Repertoire danach auch bei einem heimatlichen Konzert im November zum Besten gegeben.

Wer so lange nicht mehr warten möchte, kann Chorisma am 26. Mai in der Gaststätte „Postamt“ in Bersenbrück singen hören. Dort wird es, wie in den letzten zwei Jahren, ein kleines Konzert geben.

Neben der Datenschutz-Grundverordnung und dem Vereinsdaten-Update auf der Internetseite der Samtgemeinde Bersenbrück unter www.bersenbrueck.de standen Vorstandswahlen auf dem Programm. Der Vorsitzende Wolfram Buchwald und die Schriftführerin Gudrun Müller-Wiegmann wurden wiedergewählt. Zum amtierenden Vorstand gehören außerdem Gessler, Kassenwartin Sabine Teerling und die Beisitzerinnen Cosette Brünnel, Anja Pydde und Petra Ratzeburg. Kassenprüferinnen sind Martina Palmowski und die neu hinzu gewählte Petra Meyer-Jacobi.