Mit etwas unauffälliger Unterstützung durch die Erwachsene bringen Jugendgruppen in der 72-Stunden-Aktion Erstaunliches zuwege. Bild: Bischof Franz-Josef Bode in Ankum beim Proberutschen auf einem Spielplatz, der in einer solchen Aktion entstandt. Foto: Thomas Oeverhaus

Gehrde. 72-Stunden-Aktionen sind nicht nur für katholische Jugendgruppen gedacht. Maik Bienk regt eine konzertierte Aktion in Gehrde an, die beiden Kirchengemeinden und die offene Jugendarbeit in einem Boot.