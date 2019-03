Aus dem Bundestag in Berlinkommt die Kunstausstellung "Not then, not now, not ever" zum Ende des Ersten Weltkrieges nach Kalkriese. Einen Vorgeschmack bietet ein Abend bei der Kreissparkasse Bersenbrück am Mittwoch, 27. März. Foto: Hermann Pentermann/Landkreis Osnabrück

Bersenbrück. Auf ihrer Reise von Berlin zur Uno in New York ist die Ausstellung „Not then, not now, not ever“ zum Ende des Ersten Weltkrieges bald in Kalkriese im Osnabrücker Land zu sehen. Einen Vorgeschmack bietet ein Podiumsabend bei der Kreissparkasse Bersenbrück am Mittwoch, 27. März.