Bersenbrück. Discjockey und Liveband – passt das zusammen? Der Schützenverein Drei Burskupper in Bersenbrück schwört darauf.

Vergangenes Jahr ergänzte der Verein auf dem Schützenfest zum ersten Mal Band mit einem Discjockey. So spielte am Samstagabend im Festzelt die Band Casablanca, in den Pausen legte vor dem Zelt DJ Max die heißen Scheiben auf. Das kam so gut an, dass es auch 2019 bei dieser Attraktion bleiben soll, hieß es in der Generalversammlung. Der Verein feiert übrigens sein Schützefest beim Vereinslokal Hilker vom 1. bis 3. Juni.



Berichte: Schriftführerin Katrin Bekermann teilt mit, dass das Wochenendzeltlager 2018 regen Zulauf hatte. In diesem Jahr soll es vom 26. bis 28. Juli standfinden. Erstmalig wird es eine Lagerdisco mit DJ geben, wozu auch Eltern und die Öffentlichkeit eingeladen sind.

725 Mitglieder zählt der Verein. Trotz der Anschaffung eines Kugelfangs für 2000 Euro sei die Kassenlage gesund, erklärt Schatzmeister Heinrich Menke. Für die Kassenprüfer bestätigt Richard Fissmann.

Präsidenten Benno Berling berichtet, dass die Website www.schützenverein-drei-burskupper.de 463 000 Klicks in zehn Jahren zu verzeichnen hatte.

Wahlen: Berling wurde als Präsident bestätigt, Mathias Wellmann als Kommandeur, Katrin Bekermann als Schriftführerin, Heinz Menke als Kassierer und Dirk Menke als Schießmeister. Ausgeschieden als stellvertretender Kommandeur ist Björn Birse. Nachfolger wurde Jonas Ringkamp.

Zur Schießkommission gehören weiterhin Arno Lübbert zur Lage, Daniel Sander und Daniel Welp. Andreas Tepass bleibt Schießmeister, Alfons Neiteler stellvertretender Kassierer, Christian Weirauch Zugführer Bokel, Michael Hesse Jugendwart und Andreas Südbeck Fahnenträger.

Sebastian Kruse ist neuer Platzwart. Sein Amt als Jugendwart übernahm Benjamin Heine. Jugendzugwartin Jennis Hoschek übergibt an Jost Schlichte. Martin Kronlage übernimmt das Amt des Fahnenträgers von Hubert Sander. Kassenprüfer bleiben Georg Holtvogt und Thomas Wellmann, Moritz Kröger löst Richard Fissmann ab.

Ehrungen: 60 Jahre Mitglied ist Bernhard Kreiling. Seit 50 Jahren gehören Heinrich Bekermann, Hermann Krone, Reinhard Lampe und Willi Rauf dem Verein an.

Für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Hans-Werner Buffler, Jürgen Fellage, Theo Koddenberg, Michael Namislo, Walter Sandbrink, Georg Schulte und Bernward Siemer geehrt. 25 Jahre zum Verein gehören Peter Bekermann, Marion Botha, Stephan Brinkmann, Jens Brockmann, Marcus Brüwer, Frank Fleddermann, Holger Grafe, Norbert Lahrmann, Heribert Lohbeck, Hermann Lohbeck, Wilfried Lorchheim, Marco Menke, Martin Raab, Wilhelm Rabenstein, Dirk Rauf, Marc Scherder, Melanie Schruttke, Bernd Thye-Moormann, Franz Vahle und Thomas Wellmann.

Ehrenmitglieder, weil sie das 70. Lebensjahr erreicht haben, wurden Hermann Aufenvenne, Helmut Bekermann, Josef Brörmann, Alfons Brüwer, Gerhard Große-Starmann, Werner Kalmlage, Michael Kampmeyer, Richard Lietzau, Heinz Macke, Hilmar-Werner Mietz, Heinz Möller, Siegfried Oevermann, Dieter Philipp, Karl-Heinz Saller, Georg Sander, Frank Scriba und Hubert Siemer ernannt,

Den Titel „Schütze des Jahres 2018“ erhielt Otto Dyckhoff. Obwohl er nicht dem Vorstand angehört, ist er doch immer da, wenn er gebraucht wird, bei Grillaktionen, beim Knobeln oder vom Anfang bis zum Ende bei der Ferienspaßaktion.

Schießergebnisse: Vereinsmeister sind Benno Berling, Henning Holtvogt, Johannes Rasche, Jürgen Bekermann, Marion Menke und Tobias Bekermann. Gesamtvereinsmeister 2018 wurde Jürgen Bekermann. Einen Sonderpreis erhielt Johannes Ra-sche für viermal auf der Computeranlage erzielte 10,9 Punkte. Elfmal schafften Schützen 2018 die 10,9 auf dem Schießstand.

Beförderungen: Daniel Sander stieg zum Oberleutnant auf, Jonas Ringkamp zum Leutnant, Benjamin Heine zum Hauptfeldwebel, Jost Schlichte zum Hauptfeldwebel und Martin Kronlage zum Unteroffizier.